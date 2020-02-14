Про це свідчать дані карти поширення коронавируса від Центру системних досліджень й інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса.
Згідно з цими даними, число хворих коронавірусом досягло 64 тисяч 437 осіб.
Також повідомляється, що від коронавірусу померли 1383 людини, а успішно завершили лікування – 6886 осіб.
Лідером серед поширення вірусу залишається Китай і провінція Хубей.
У той же час державний комітет з питань охорони здоров’я Китайської народної республіки інформував про те, що кількість померлих від коронавірусу склала 1380 осіб.
Число підтверджених випадків зараження фіксується на позначці 63 тисячі 851 особа.
Китайська влада повідомила, що 6 723 особи вилікувалися й були виписані з лікарень.
Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус було виявлено у місті Ухань.
Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також писали про симптоми небезпечного захворювання.
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