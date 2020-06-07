Про це сообщил мер Києва Віталій Кличко.
За добу померли двоє хворих.
На сьогодні в столиці вже 3418 підтверджених випадків захворювання COVID-19, з них 77 – летальних.
Захворіли:
- 24 жінки у віці від 22 до 70 років
- 16 чоловіків від 22 до 82 років
- дві дівчинки, яким по 4 роки і п’ятимісячний хлопчик.
У лікарні столиці госпіталізували 12 пацієнтів. Інші знаходяться на самоізоляції, під контролем медиків.
За минулу добу найбільше випадків захворювання виявили в Шевченківському районі – 9, у Святошинському – 7 і в Солом’янському районі – 6 випадків.
- Раніше повідомлялося, що у столиці поки не відкриватимуть ресторани, кафе та басейни.
- 5 червня у Києві зафіксували найбільшу кількість смертей від COVID-19 з початку епідемії.