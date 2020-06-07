Станом на 7 червня коронавірус підтвердили ще у 43 киян, майже вдвічі менше, ніж днем раніше, коли було 83 хворих.

Про це сообщил мер Києва Віталій Кличко.

За добу померли двоє хворих.

На сьогодні в столиці вже 3418 підтверджених випадків захворювання COVID-19, з них 77 – летальних.

Захворіли:

24 жінки у віці від 22 до 70 років

16 чоловіків від 22 до 82 років

дві дівчинки, яким по 4 роки і п’ятимісячний хлопчик.

У лікарні столиці госпіталізували 12 пацієнтів. Інші знаходяться на самоізоляції, під контролем медиків.

За минулу добу найбільше випадків захворювання виявили в Шевченківському районі – 9, у Святошинському – 7 і в Солом’янському районі – 6 випадків.