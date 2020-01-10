Про це повідомляє прес–служба штабу операції Об’єднаних сил.
“За уточненими даними, бойові втрати Об’єднаних сил за минулу добу, 9 січня, склали 5 військовослужбовців. Поранення і бойові травми отримали четверо з них. Один воїн, на превеликий жаль, загинув“, – йдеться в повідомленні.
Уточнюється, що троє військовослужбовців були поранені в результаті вибуху ворожого безпілотника.
“Зараз поранені військові знаходяться в військово–лікувальних закладах, де їм надається кваліфікована медична допомога“, – уточнюється в повідомленні.
- Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала у бойовиків на тимчасово окупованій території Луганської області озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.