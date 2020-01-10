Про це повідомляє пресслужба штабу операції Об’єднаних сил.

За уточненими даними, бойові втрати Об’єднаних сил за минулу добу, 9 січня, склали 5 військовослужбовців. Поранення і бойові травми отримали четверо з них. Один воїн, на превеликий жаль, загинув, йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що троє військовослужбовців були поранені в результаті вибуху ворожого безпілотника.

Зараз поранені військові знаходяться в військоволікувальних закладах, де їм надається кваліфікована медична допомога, уточнюється в повідомленні.

  • Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала у бойовиків на тимчасово окупованій території Луганської області озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.