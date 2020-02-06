За минулу добу від коронавірусу 2019 nCoV померли ще 73 людини. При цьому, одужали і виписалися з лікарень понад тисяча людей.

Про це повідомляє Reuters.

Кількість летальних випадків в результаті зараження китайським коронавірусом 2019 nCoV зросла до 564 осіб.

Згідно з картою поширення коронавіруса від Центру системних досліджень і інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса, від коронавірусу вдалося вилікуватися 1124 людям.

563 смерті від коронавірусу зафіксували тільки на материковому Китаї.

У всьому світі з лікарень успішно виписалися близько тисячі осіб.

Органи охорони здоров’я Китаю повідомили, що за добу померли 73 людини.

Незважаючи на загальну тенденцію до одужання, кількість випадків захворювання коронавірусом збільшилася до 28 тисяч 18 осіб. За добу, тільки в Китаї, підтвердили 3 тисячі 694 випадки інфікації.

80% хворих і померлих – жителі провінції Хубей, епіцентру поширення коронавірусу.

Інші смертельні випадки в середу були зафіксовані в місті Тяньцзіні, північно-східній провінції Хейлунцзян і провінції Гуйчжоу на південному заході.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань.

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