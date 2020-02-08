За минулу добу, внаслідок зараження коронавірусом з Китаю, померли 86 осіб. Загальна кількість заражених перевищила позначку в 34,5 тисячі.

Про це свідчать дані державного комітету з питань охорони здоров’я КНР.

В цілому, кількість смертей від коронавірусу в Китаї зросла до 722 осіб.

При цьому, відомо про 34 тисячі 546 підтверджених випадки зараження пневмонією, викликаною коронавірусом.

Згідно з картою поширення коронавірусу від Центру системних досліджень й інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса, за даними з усього світу, кількість випадків захворювання збільшилася до 34 тисяч 887 осіб.

Лікування під наглядом медперсоналу проходять 31 тисяч 744 людини. З них 6 тисяч 101 особа перебувають у важкому стані, ще 2 тисячі 50 осіб виписані з лікарень.

Внаслідок зараження коронавірусом, з початку епідемії померли 724 людини. Вилікувалися від вірусу 2 тисячі 74 людини.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань.

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