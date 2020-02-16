Про це нардеп розповів в інтерв’ю телеканалу “Прямий”.

За словами Арахамії, звільненню передувала розмова між Зеленським та Богданом.

“У них була персональна розмова, вона пройшла у дружній атмосфері. Тобто вони один на один зустрілися, поспілкувалися. Після цього вийшли, і Андрій всім заявив, що він повідомив президенту про своє звільнення з посади. І дуже швидко, за одну добу, зібрав свої речі і поїхав”, – зазначив нардеп.

Арахамія запевнив, що конфлікту між Зеленським та Богданом не було.

“Конфлікту між президентом і Андрієм не було і ніколи не передбачалося. Були робочі суперечки між Єрмаком (нинішній голова ОПУ, – ред.), Богданом, Шефіром (помічник президента, – ред.) – з найближчого оточення президента. І про це багато писали ЗМІ”, – розповів він.

Водночас нардеп запевнив, що “це не була боротьба за владу”.

“Це коли нова команда збирається, і всі визначають свої ролі і повноваження”, – пояснив Арахамія.

Він також поінформував, що розмовляв із Зеленським з приводу цих суперечок “десь тиждень тому”.

“Якщо ми будемо всередині, в маленькому колі мати конфлікти, то далі це прогресуватиме так, що ми не зможемо це стримати. Тому я прийшов, я бачив, що були якісь проблеми, і поспілкувався на тему: “давайте ми якось це владнаємо і приймемо якесь рішення”. Якщо це конфлікт, то потрібно від нього позбуватися, і не важливо, чи будуть це радикальні якісь заходи. А якщо не конфлікт, тоді всі повинні один одному потиснути руки… Це нормальний процес у будь-якій команді. Не можна мати тривале напруження”, – повідомив Арахамія.

“Я не впевнений, що вона (розмова із Зеленським, – ред.) якось позитивно або негативно вплинула. Я просто доповів те, що бачу збоку… Він (президент, – ред.) пообіцяв мені, що з цим розбереться. Я, чесно кажучи, не очікував, що він розбереться саме таким чином”, – додав нардеп.