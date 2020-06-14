Про це на Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Всього за період епідемії від коронавірусу в столиці померли 88 осіб.
На сьогодні в Києві вже 3904 підтверджених випадки захворювання COVID-19.
Захворіли:
- 37 жінок у віці від 24 до 80 років;
- 25 чоловіків віком від 18 до 62 років;
- 3 дівчинки – однієї 4 роки, двом – по 11 і хлопчик, якому 9 років.
- Захворіли шість медиків.
У лікарні столиці госпіталізували 16 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському районі – 12. У Солом’янському – 11 В Голосіївському та Деснянському – по 8 випадків.
- Станом на 13 червня в Києві підтвердили 3 838 випадків зараження коронавірусом, за минулу добу захворіли 72 людини, із них двоє медиків.