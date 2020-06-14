Станом на 14 червня у ще 66 жителів Києва підтвердили захворювання коронавірусом. Одна людина померла.

Про це на Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Всього за період епідемії від коронавірусу в столиці померли 88 осіб.

На сьогодні в Києві вже 3904 підтверджених випадки захворювання COVID-19.

Захворіли:

37 жінок у віці від 24 до 80 років;

25 чоловіків віком від 18 до 62 років;

3 дівчинки – однієї 4 роки, двом – по 11 і хлопчик, якому 9 років.

Захворіли шість медиків.

У лікарні столиці госпіталізували 16 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському районі – 12. У Солом’янському – 11 В Голосіївському та Деснянському – по 8 випадків.