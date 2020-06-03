Про це повідомив сьогодні на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.
“Кількість мешканців Києва, у яких підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 62 людини. Із них 10 медиків. На сьогодні в Києві вже 3133 підтверджених випадки захворювання на COVID-19”, – заявив Кличко.
Серед захворілих за минулу добу:
• 38 жінок у віці від 24 до 95 років;
• 16 чоловіків у віці від 30 до 83 років;
• три дівчинки – 5, 7 і 10 років і п’ятеро хлопчиків – від 3 до 14 років.
Одужали за добу 38 осіб. Всього коронавірус подолали 756 жителів столиці.
У стаціонарах столичних лікарень сьогодні знаходяться 184 хворих на коронавірус (у тому числі 8 дітей). 40 пацієнтів – у важкому стані, троє з них підключені до апаратів штучної вентиляції легенів.
Найбільше випадків захворювання на коронавірус за останню добу зафіксували: в Солом’янському районі – 10, Деснянському – 9, в Дніпровському і Шевченківському районах – по 8 випадків.
Згідно з оприлюдненою мером Києва картою, найбільше випадків зараження коронавірусом COVID-19 зараз зафіксовано в Дарницькому районі столиці (603 випадки).
На другому місці за кількістю хворих – Печерський район Києва (440 випадків).
Далі йдуть Деснянський (354 випадки), Дніпровський (322), Солом’янський (282), і Голосіївський (250) райони столиці.
Найменша кількість випадків COVID-19 – у Подільському районі Києва (192 випадки).
- Раніше Віталій Кличко повідомляв, що понад 14% із загальної кількості хворих на коронавірус COVID-19 жителів Києва є медиками.
- 1 червня стало відомо про спалах коронавірусу в Свято-Вознесенському Флорівському жіночому монастирі в Києві.