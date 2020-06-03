У Києві за добу коронавірус COVID-19 підтвердили ще у 62 осіб, у тому числі у 10 медпрацівників.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.

“Кількість мешканців Києва, у яких підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 62 людини. Із них 10 медиків. На сьогодні в Києві вже 3133 підтверджених випадки захворювання на COVID-19”, – заявив Кличко.

Серед захворілих за минулу добу:

• 38 жінок у віці від 24 до 95 років;

• 16 чоловіків у віці від 30 до 83 років;

• три дівчинки – 5, 7 і 10 років і п’ятеро хлопчиків – від 3 до 14 років.

Одужали за добу 38 осіб. Всього коронавірус подолали 756 жителів столиці.

У стаціонарах столичних лікарень сьогодні знаходяться 184 хворих на коронавірус (у тому числі 8 дітей). 40 пацієнтів – у важкому стані, троє з них підключені до апаратів штучної вентиляції легенів.

Найбільше випадків захворювання на коронавірус за останню добу зафіксували: в Солом’янському районі – 10, Деснянському – 9, в Дніпровському і Шевченківському районах – по 8 випадків.

Згідно з оприлюдненою мером Києва картою, найбільше випадків зараження коронавірусом COVID-19 зараз зафіксовано в Дарницькому районі столиці (603 випадки).

На другому місці за кількістю хворих – Печерський район Києва (440 випадків).

Далі йдуть Деснянський (354 випадки), Дніпровський (322), Солом’янський (282), і Голосіївський (250) райони столиці.

Найменша кількість випадків COVID-19 – у Подільському районі Києва (192 випадки).