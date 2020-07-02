Про це повідомляється на ресурсі Worldmeters.
Уточнюється, що за добу у світі було зафіксовано 195 496 випадків зараження коронавірусом.
При цьому від коронавірусу померли у світі за останню добу 4847 осіб, а одужали 132 758 пацієнтів.
Повідомляється, що лише в Сполучених Штатах Америки минулої доби було зафіксовано 51 097 випадків зараження коронавірусом. У Бразилії за добу заразилися 44 884 людини. У Росії за останню добу було зафіксовано 6558 випадків зараження.
- Раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров’я готується до розгортання другої хвилі лікарень через збільшення кількості хворих на COVID-19.
- Кабінет Міністрів вирішив продовжити дію адаптивного карантину на території України до 31 липня 2020 року.