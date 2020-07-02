За останню добу у світі було зафіксовано рекордну кількість заражень коронавірусом.

Про це повідомляється на ресурсі Worldmeters.

Уточнюється, що за добу у світі було зафіксовано 195 496 випадків зараження коронавірусом.

При цьому від коронавірусу померли у світі за останню добу 4847 осіб, а одужали 132 758 пацієнтів.

Повідомляється, що лише в Сполучених Штатах Америки минулої доби було зафіксовано 51 097 випадків зараження коронавірусом. У Бразилії за добу заразилися 44 884 людини. У Росії за останню добу було зафіксовано 6558 випадків зараження.