Про це повідомляється на ресурсі Worldmeters.

Уточнюється, що за добу у світі було зафіксовано 195 496 випадків зараження коронавірусом.

При цьому від коронавірусу померли у світі за останню добу 4847  осіб, а одужали 132 758 пацієнтів.

Повідомляється, що лише  в Сполучених Штатах Америки   минулої доби було зафіксовано 51 097 випадків зараження коронавірусом. У Бразилії за добу заразилися 44 884 людини. У Росії за останню добу було зафіксовано 6558 випадків зараження.

  • Раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров’я готується до розгортання другої хвилі лікарень через збільшення кількості хворих на COVID-19.
  • Кабінет Міністрів вирішив продовжити дію адаптивного карантину на території України до 31 липня 2020 року.