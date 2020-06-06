Станом на ранок суботи в Україні зафіксовано 26514 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу зафіксовано 550 нових випадків.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

“За даними ЦГЗ, на 6 червня (станом на 9:00) в Україні 26514 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 777 летальних, 11812 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 550 нових випадків. Загалом проведено 414 542 тестування методом ПЛР”, – йдеться у повідомленні.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 1116 випадків;

Волинська область — 1037 випадків;

Дніпропетровська область — 965 випадків;

Донецька область — 203 випадки;

Житомирська область — 870 випадків;

Закарпатська область — 1301 випадок;

Запорізька область — 488 випадків;

Івано-Франківська область — 1533 випадки;

Кіровоградська область — 546 випадків;

м. Київ — 3375 випадків;

Київська область — 1748 випадків;

Львівська область — 2053 випадки;

Луганська область — 52 випадки;

Миколаївська область — 307 випадків;

Одеська область — 986 випадків;

Полтавська область — 273 випадки;

Рівненська область — 2014 випадків;

Сумська область — 192 випадки;

Тернопільська область — 1255 випадків;

Харківська область — 1222 випадки;

Херсонська область — 179 випадків;

Хмельницька область — 509 випадків;

Чернівецька область — 3585 випадків;

Черкаська область — 448 випадків;

Чернігівська область — 257 випадків.

Зазначається, що дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

“Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 06 червня 2020 року до Центру надійшло 993 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 64336 повідомлень про підозру на COVID-19”, – додали у МОЗ.