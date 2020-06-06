Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.
“За даними ЦГЗ, на 6 червня (станом на 9:00) в Україні 26514 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 777 летальних, 11812 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 550 нових випадків. Загалом проведено 414 542 тестування методом ПЛР”, – йдеться у повідомленні.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 1116 випадків;
- Волинська область — 1037 випадків;
- Дніпропетровська область — 965 випадків;
- Донецька область — 203 випадки;
- Житомирська область — 870 випадків;
- Закарпатська область — 1301 випадок;
- Запорізька область — 488 випадків;
- Івано-Франківська область — 1533 випадки;
- Кіровоградська область — 546 випадків;
- м. Київ — 3375 випадків;
- Київська область — 1748 випадків;
- Львівська область — 2053 випадки;
- Луганська область — 52 випадки;
- Миколаївська область — 307 випадків;
- Одеська область — 986 випадків;
- Полтавська область — 273 випадки;
- Рівненська область — 2014 випадків;
- Сумська область — 192 випадки;
- Тернопільська область — 1255 випадків;
- Харківська область — 1222 випадки;
- Херсонська область — 179 випадків;
- Хмельницька область — 509 випадків;
- Чернівецька область — 3585 випадків;
- Черкаська область — 448 випадків;
- Чернігівська область — 257 випадків.
Зазначається, що дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
“Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 06 червня 2020 року до Центру надійшло 993 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 64336 повідомлень про підозру на COVID-19”, – додали у МОЗ.
- Нагадаємо, 5 червня, Україна перейшла до наступного етапу послаблення карантину.