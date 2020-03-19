Протягом середи, 18 березня, в Центр громадського здоров'я МОЗ України надійшло 79 нових підозр на зараження коронавірусом COVID-19.

Про це поінформували в прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.

“Упродовж 18 березня до Центру громадського здоров’я надійшло 79 підозр на COVID-19 та було доставлено 128 зразків. Протестовано 35 зразків, отримано 2 позитивні (Київська та Донецька області) на COVID-19. Вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України досліджує не лише зразки людей, яким встановлено підозру, а і встановлених контактних осіб”, – наголошується в повідомленні.

Всього з початку 2020 року надійшло 260 повідомлень про підозру на COVID-19.

Станом на ранок 19 березня в Україні лабораторно підтверджено 16 випадків зараження, з них 2 летальних:

у Чернівецькій області – 10 випадків (1 летальний);

у Житомирській – 1 (летальний) випадок;

у Київській – 2 випадки;

у Донецькій – 1 випадок;

у місті Київ – 2 випадки.

Дослідження проводилися в вірусологічній референс-лабораторії Центру громадського здоров’я.

У світі зареєстровано 218 тисяч 815 випадків захворювання COVID-19, з них 84 тис. 114 осіб одужали. За межами Китаю зафіксовано 137 тисяч 677 випадків.