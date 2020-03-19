Про це поінформували в прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.
“Упродовж 18 березня до Центру громадського здоров’я надійшло 79 підозр на COVID-19 та було доставлено 128 зразків. Протестовано 35 зразків, отримано 2 позитивні (Київська та Донецька області) на COVID-19. Вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України досліджує не лише зразки людей, яким встановлено підозру, а і встановлених контактних осіб”, – наголошується в повідомленні.
Всього з початку 2020 року надійшло 260 повідомлень про підозру на COVID-19.
Станом на ранок 19 березня в Україні лабораторно підтверджено 16 випадків зараження, з них 2 летальних:
у Чернівецькій області – 10 випадків (1 летальний);
у Житомирській – 1 (летальний) випадок;
у Київській – 2 випадки;
у Донецькій – 1 випадок;
у місті Київ – 2 випадки.
Дослідження проводилися в вірусологічній референс-лабораторії Центру громадського здоров’я.
У світі зареєстровано 218 тисяч 815 випадків захворювання COVID-19, з них 84 тис. 114 осіб одужали. За межами Китаю зафіксовано 137 тисяч 677 випадків.
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