У Великій Британії від коронавірусу COVID-19 померла максимальна кількість людей за добу з початку пандемії. Число загиблих за день зросло майже до тисячі

Про це повідомили в Департаменті охорони здоров’я і соціального забезпечення Великої Британії.

Станом на ранок 8 квітня у Великій Британії 60 733 випадків зараження коронавірусною інфекцією COVID-19. У 8,5 тисячі пацієнтів діагноз був підтверджений протягом минулої доби.

Кількість загиблих пацієнтів увечері 7 квітня становила 7097 осіб. Серед них 938 загинули протягом доби. Це рекордний показник для країни.

За даними університету Джона Хопкінса, сьогодні Велика Британія — восьма країна світу за кількістю підтверджених випадків COVID-19 та четверта за кількістю загиблих пацієнтів. Найбільше число випадків коронавірусної інфекції сьогодні зафіксовано в США — діагноз підтверджений у більш ніж 400 тисяч осіб. Слідом ідуть Іспанія (146,7 тисяч випадків) та Італія (139,4 тисяч випадків).