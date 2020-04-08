Станом на ранок 8 квітня у Великій Британії 60 733 випадків зараження коронавірусною інфекцією COVID-19. У 8,5 тисячі пацієнтів діагноз був підтверджений протягом минулої доби.
Кількість загиблих пацієнтів увечері 7 квітня становила 7097 осіб. Серед них 938 загинули протягом доби. Це рекордний показник для країни.
За даними університету Джона Хопкінса, сьогодні Велика Британія — восьма країна світу за кількістю підтверджених випадків COVID-19 та четверта за кількістю загиблих пацієнтів. Найбільше число випадків коронавірусної інфекції сьогодні зафіксовано в США — діагноз підтверджений у більш ніж 400 тисяч осіб. Слідом ідуть Іспанія (146,7 тисяч випадків) та Італія (139,4 тисяч випадків).
- 24 березня через пандемії COVID-19 у Великій Британії ввели посилений карантин — заборонено виходити з дому без нагальної потреби та збиратися більше, ніж по двоє. При цьому відвідування парків дозволено.
- 27 березня стало відомо, що прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заразився коронавірусом. 5 квітня Джонсон був госпіталізований, 6 квітня його перевели був переведений в реанімацію після того, як його стан погіршився.
- Джонсон провів дві ночі у відділенні інтенсивної терапії та вже йде на поправку.