Аналіз дописів анонімного користувача, відомого як Q, ідеї якого лягли в основу теорії змови QAnon, показав, що це не одна людина.

Про це повідомляє американське видання Vice.

Швейцарська компанія OrphAnalytics проаналізувала 4952 повідомлення від Q, так звані “Q-вкиди”. Дослідження показало, що авторів цих повідомлень було два.

Це відкриття фактично підриває всю систему переконань руху QAnon, який сформувався довкола повідомлень таємничого інформатора. Попри те, що особистість Q досі є загадкою, прихильники завжди стверджували, що повідомлення, розміщені на 4chan і 8chan, писала одна і та ж людина, яка володіє інсайдерською інформацією про уряд.

Що вдалося з’ясувати про Q?

OrphAnalytics вивчили майже 5 тисяч повідомлень за період з 28 жовтня 2017 року по 13 листопада 2020 року. При цьому було відкинуто будь-який контент, в якому не можна простежити особливості синтаксису (списки, вітання, цитати, повідомлення коротше 50 символів).

Вони використовували не традиційний метод стилометрії, який нерідко використовують для встановлення авторства текстів, а штучний інтелект. За допомогою ШІ їм вдалося виокремити індивідуальні риси тих, хто створював ці тексти, без урахування змісту повідомлень. Така технологія вже використовувалась у кількох судових справах в Європі.

Дослідники завантажили елементи текстів Q у своє програмне забезпечення і виявили, що між дописами є чіткі відмінності, які свідчать, що авторів було двоє. При цьому зміна автора відбулася тоді ж, коли Q змінив платформу для розміщення дописів.

“Наші результати дуже переконливо свідчать про існування двох різних авторів, що стоять за Q. Більш того, ці окрема манери письма явно відповідають певному періоду часу і певній онлайн-платформі”, — йдеться в заяві Клода Алена Ротена, генерального директора OrphAnalytics.

Перше загадкове повідомлення було опубліковано на 4chan 28 жовтня 2017 року і підписана літерою Q. Популяризував дописи спершу південноафриканський вебпрограміст Пол Фурбер. Він стверджував, що підпис Q є доказом того, що автор був високопоставленим чиновником з рівнем допуску Q, справжнім призначенням Міністерства енергетики США, що відповідає за ядерну політику.

Приблизно за місяць Q переключився з іміджборду 4chan на 8chan. Перші повідомлення на 8chan розміщувалися на дошці, яку модерував Пол Фурбер. Наступні були оприлюднені на дошці QResearch, яка контролювалася Роном Уоткінсом, сином власника сайту Джима Уоткінса. Дали Q залишався на 8chan, зокрема у період у 2019 році, коли сайт був закритий та перейменований на 8kun.

Дослідження OrphAnalytics підтверджує поширену серед дослідників теорії думку про те, що Уоткінси якщо не є авторами дописів Q, то принаймні глибоко залучені у QAnon.

OrphAnalytics заявляє, що наступним кроком в аналізі буде порівняння дописів Q з дописами тих, кого називали можливими авторами. Серед них і Уоткінси.

Примітно, що Уоткінс-молодший останнім часом багато поширював у Twitter дезінформацію про вибори, використовуючи чималу аудиторію (переважно це прихильники QAnon). Деякі дописи Рона Уоткінса ретвітив і сам Трамп. Після виборів чоловік вирішив піти з посади адміністратора сайту.

Що відомо про QAnon?

Теорія змови QAnon з’явилася у 2017 році на політичному форумі 4chan. Перші дописи лідера руху — анонімного користувача, на ім’я Q — були присвячені нібито арешту Гіларі Клінтон, який мав відбутися 20 жовтня 2017 року і який мали проводити Збройні сили США і Національна гвардія.

Зміст його наступник повідомлень зводився до того, що він, Q, входить до глибоко засекреченого кола радників президента США Дональда Трампа, які мають на меті виконати певний грандіозний план і донести інформацію про нього громадськості.

План полягає у тому, що Трамп має викрити масштабну схему сексуальної експлуатації маленьких дітей, до якої нібито залучені лідери Демократичної партії та деякі знаменитості, які до того ж поклоняються Сатані (так звана “глибока держава”). В рамках виконання плану нібито мають відбутися масові арешти причетних.

На підтвердження своїх слів Q неодноразово публікував різні “докази” — фото з літака Трампа чи анонси його майбутніх дописів.

QAnon не має керівництва чи структури. Сьогодні його прихильники поєднують наявні теорії змови та розробляють нові. Таким чином, спільнота поширює як теорію про “глибоку державу” педофілів, так і, наприклад, інформацію про нібито небезпеку поширення коронавірусу через 5G чи про те, що пандемії коронавірусу не існує. Також послідовники QAnon впевнені, що саме Дональд Трамп переміг на виборах президента США минулого місяця.