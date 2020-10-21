Про це сказано в звіті ВООЗ.
У період з 12 по 18 жовтня таких було 2,4 мільйона.
“Станом на 18 жовтня більше 40 млн випадків захворювання і 1,1 мільйона смертей зареєстрували у всьому світі: за останній тиждень було зареєстровано понад 2,4 мільйона нових випадків і 36 тис. нових смертей”, – сказано в звіті.
У ВООЗ також звернули увагу на те, що загальна кількість нових випадків зростає, як і кількість смертей.
На території Європи кількість нових випадків зросла на 25% за останній тиждень.
- З 19 жовтня в Україні почало діяти новий карантинний поділ регіонів.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що якщо буде понад 9,5 тисяч інфікованих щодоби, влада буде змушена запроваджувати жорсткий карантин.