У Всесвітній організації охорони здоров'я надали звіт, в якому сказано, що за тиждень у світі було зафіксовано рекордну кількість нових випадків заражень на COVID-19.

Про це сказано в звіті ВООЗ.

У період з 12 по 18 жовтня таких було 2,4 мільйона.

“Станом на 18 жовтня більше 40 млн випадків захворювання і 1,1 мільйона смертей зареєстрували у всьому світі: за останній тиждень було зареєстровано понад 2,4 мільйона нових випадків і 36 тис. нових смертей”, – сказано в звіті.

У ВООЗ також звернули увагу на те, що загальна кількість нових випадків зростає, як і кількість смертей.

На території Європи кількість нових випадків зросла на 25% за останній тиждень.