Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України у травні виплатило стипендії імені Левка Лук'яненка 9 українцям.

Про це інформує пресслужба Мінреінтеграції.

Ця стипендія надається громадянам України, незаконно затриманим, утримуваним Російською Федерацією чи окупаційною адміністрацією РФ у зв’язку з їх громадською або політичною діяльністю.

Виплати здійснюються у період незаконного затримання, утримання та протягом одного року після звільнення. Нагадаємо, державна стипендія імені Левка Лук’яненка призначається відповідним указом президента України.

Зазначимо, що 6 травня, у межах чергового обміну полоненими вдалося звільнити ще 42 захисники та троє захисниць “Азовсталі”.

Всі звільнені українські захисники – нацгвардійці з підрозділу, створеному 9 років тому на азовських берегах. Загалом 35 рядових і сержантів та 10 офіцерів.

Серед звільнених українських захисників є воїни, які одружилися під час оборони Маріуполя, на “Азовсталі”.

Також є український військовий, який до широкомасштабного вторгнення РФ був у полоні росіян протягом 2,5 років, куди потрапив під час Широкинської операції.

Згодом він був звільнений з полону і одразу повернувся в підрозділ. Повторно потрапив у полон на “Азовсталі” і сьогодні повертається додому.