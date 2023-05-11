Про це інформує пресслужба Мінреінтеграції.
Ця стипендія надається громадянам України, незаконно затриманим, утримуваним Російською Федерацією чи окупаційною адміністрацією РФ у зв’язку з їх громадською або політичною діяльністю.
Виплати здійснюються у період незаконного затримання, утримання та протягом одного року після звільнення. Нагадаємо, державна стипендія імені Левка Лук’яненка призначається відповідним указом президента України.
Зазначимо, що 6 травня, у межах чергового обміну полоненими вдалося звільнити ще 42 захисники та троє захисниць “Азовсталі”.
Всі звільнені українські захисники – нацгвардійці з підрозділу, створеному 9 років тому на азовських берегах. Загалом 35 рядових і сержантів та 10 офіцерів.
Серед звільнених українських захисників є воїни, які одружилися під час оборони Маріуполя, на “Азовсталі”.
Також є український військовий, який до широкомасштабного вторгнення РФ був у полоні росіян протягом 2,5 років, куди потрапив під час Широкинської операції.
Згодом він був звільнений з полону і одразу повернувся в підрозділ. Повторно потрапив у полон на “Азовсталі” і сьогодні повертається додому.
- 5 травня Україні вдалося повернути тіла 80 українських військовослужбовців, які загинули захищаючи український народ.
- 26 квітня у межах чергового обміну полоненими вдалося звільнити ще 42 українських військових та двох цивільних.