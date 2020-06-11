Сьогодні, 11 червня, виповнюється три роки з моменту вступу в силу безвізового режиму для України.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

Так, завдяки безвізовим поїздкам українці можуть відвідати країни Європейського союзу (крім Ірландії), а також Ісландію, Ліхтенштейн, Норвегію та Швейцарію, які входять до Шенгенської зони, але не є членами ЄС.

В ДПСУ зазначають, що процес перетину державного кордону для українців став простіше: для поїздки крім паспорта необхідно мати медичну страховку, зворотні квитки і при необхідності підтвердити місце проживання і наявність певної суми коштів.

З початку дії “безвізу” (з 11 червня 2017 по квітень 2020 року) українці в цілому зробили майже 49 000 000 поїздок до країн ЄС.

Найпопулярніший напрям для поїздок – Польща. Також українці часто їздять в Угорщину, Румунію і Словаччину. А найпопулярніший вид транспорту – літак.

Шлях України до “безвізу”

У квітні 2016 року Єврокомісія запропонувала внести Україну в список кандидатів на “безвіз”.

У листопаді того ж року Брюссель на рівні Комітету постійних представників країн-членів ЄС (COREPER) підтримав проведення міжінституційних переговорів щодо “безвізу”. Але при цьому виникло питання впровадження механізму припинення безвізового режиму.

14 лютого 2017 року Європейський парламент схвалив механізм призупинення безвізового режиму для третіх країн. Країни ЄС протягом двох тижнів почали схвалювати цей механізм.

28 лютого представники Європейського парламенту та Ради Євросоюзу уклали неофіційну угоду про візову лібералізацію для громадян України.

2 березня Рада Євросоюзу погодив лібералізацію візового режиму для громадян України.

9 березня “безвіз” для України схвалив комітет Європарламенту з громадянських свобод.

6 квітня 2017 року Європейський парламент 521 голосом підтримав надання безвізового режиму для України, 75 депутатів проголосували проти, 36 утрималися.

Про позитивне голосування тоді оголосив у ході 10-го Київського безпекового форуму п’ятий президент України Петро Порошенко. “Я вітаю тебе, український народ. Я вітаю тебе, Україно!” – заявив Порошенко під гучні овації присутніх у залі

Урочиста церемонія підписання законодавчого акту, яким був введений безвізовий режим для громадян України, відбулася 17 травня 2017 року Європарламенті. Документ підписали президент Європейського парламенту Антоніо Таяні і міністр внутрішніх справ і національної безпеки головуючої тоді в Раді ЄС Мальти Кармело Абела.

“Безвіз” для українців офіційно почав діяти 11 червня 2017 року.