Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Він зазначив, що три дні поспіль ворог завдає ракетних ударів, а також застосовує дрони-камікадзе проти цивільної та енергетичної інфраструктури України. За словами Дениса Шмигаля, лише цієї доби вже було 8 обстрілів у трьох регіонах України.
Всього за останні три дні зафіксовано 128 обстрілів. Як наслідок, пошкоджено понад 200 різних об’єктів, у тому числі 28 об’єктів енергетичної інфраструктури. Крім того, прем’єр-міністр України розповів, що удари ворог завдав як по генерації, так і по розподілу електроенергії.
“Російські терористичні війська випустили по українських містах понад сотню ракет і дронів, але завдяки неймовірній роботі нашої протиповітряної оборони вдалося уникнути критичних пошкоджень”, – зауважив Денис Шмигаль.
Також він додав, що українська енергосистема функціонує в нормальному режимі, тому України не просила допомогу у європейських сусідів. Дефіциту потужностей немає й зараз продовжуються ремонтні роботи. Загалом електропостачання відновлено для майже 4 тисяч населених пунктів та мільйонів споживачів.
“Ми були готові до того, що Росія спробує знищити важливі інфраструктурні об’єкти, а тому продумували різні сценарії реагування. Було закуплено необхідне резервне обладнання”, – наголосив Денис Шмигаль.
Також прем’єр-міністр України закликав всіх українців зменшити споживання електроенергії у вечірні години.
“З метою уникнення планових відключень ми маємо досягти свідомого зменшення споживання електроенергії з 17 до 22 години загалом по Україні на 25%”, – зазначив Денис Шмигаль.
- У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України пояснили, що необхідно робити, якщо зникли електрика, водопостачання або газ.
- Починаючи з 10 жовтня у столиці та Київській області запроваджують графік погодинних відключень електроенергії.
- Внаслідок масованих ракетних обстрілів 10 жовтня по всій Україні порушено енергопостачання. Чимало громадян залишились без електроенергії. Держспецзв’язку опублікувало рекомендації щодо налаштування та використання смартфонів, які допоможуть максимально довго залишатись на звʼязку.