За останні три дні внаслідок ворожих ракетних обстрілів пошкоджено більш як двісті об’єктів, зокрема 28 об’єктів енергетичної інфраструктури.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він зазначив, що три дні поспіль ворог завдає ракетних ударів, а також застосовує дрони-камікадзе проти цивільної та енергетичної інфраструктури України. За словами Дениса Шмигаля, лише цієї доби вже було 8 обстрілів у трьох регіонах України.

Всього за останні три дні зафіксовано 128 обстрілів. Як наслідок, пошкоджено понад 200 різних об’єктів, у тому числі 28 об’єктів енергетичної інфраструктури. Крім того, прем’єр-міністр України розповів, що удари ворог завдав як по генерації, так і по розподілу електроенергії.

“Російські терористичні війська випустили по українських містах понад сотню ракет і дронів, але завдяки неймовірній роботі нашої протиповітряної оборони вдалося уникнути критичних пошкоджень”, – зауважив Денис Шмигаль.

Також він додав, що українська енергосистема функціонує в нормальному режимі, тому України не просила допомогу у європейських сусідів. Дефіциту потужностей немає й зараз продовжуються ремонтні роботи. Загалом електропостачання відновлено для майже 4 тисяч населених пунктів та мільйонів споживачів.

“Ми були готові до того, що Росія спробує знищити важливі інфраструктурні об’єкти, а тому продумували різні сценарії реагування. Було закуплено необхідне резервне обладнання”, – наголосив Денис Шмигаль.

Також прем’єр-міністр України закликав всіх українців зменшити споживання електроенергії у вечірні години.

“З метою уникнення планових відключень ми маємо досягти свідомого зменшення споживання електроенергії з 17 до 22 години загалом по Україні на 25%”, – зазначив Денис Шмигаль.