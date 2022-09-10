Збройні сили України лише за три дні ліквідували повітряних цілей російських армійців на 157,5 мільйона доларів, і це лише засоби повітряного нападу: крилаті ракети, літаки та гелікоптери, знищені підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил, ППО Сухопутних військ та Десантно-штурмових військ.

Про це йдеться у повідомленні Командування Повітряних Сил ЗСУ.

У повідомленні зазначається, що одні з найдорожчих і найтехнологічніших ракет на озброєнні армії РФ – це, безумовно, крилата ракета Х-101. Шість Х-101 противник випустив по Україні 5 вересня, проте п’ять із них було збито ППО Повітряних Сил. Орієнтовна вартість Х-101 – 13 мільйонів доларів за одиницю. Відтак 13 х 6 = 78 мільйонів доларів втратила російська армія.

Крім того: дві керовані авіаційні ракети Х-59 – 600 тисяч (300 тис. доларів за одиницю); два ударних вертольоти Ка-52 на 32, 4 млн доларів (16,2 млн доларів за одиницю) та ударний вертоліт Мі-24 (12,5 млн доларів за одиницю).

Зокрема воїнами Десантно-штурмових військ було знищено три штурмовики Су-25 на суму 33 млн доларів (11 млн доларів за одиницю), а також десять безпілотників оперативно-тактичного рівня типу “Орлан-10” – 1 млн доларів (100 тис. доларів за одиницю).

У підсумку за орієнтовними підрахунками лише у небі за три доби, втрати російської армії склали: 157 500 000 доларів.