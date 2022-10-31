Про це повідомляє Повітряне командування “Південь”.
Так, з 18:45 по 18:48, в Бериславському районі Херсонщини, підрозділом зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування “Південь” збито два російських ударних вертольотів Ка-52.
24 жовтня українські сили оборони збили третій російський гелікоптер Ка-52 за день. Тоді зауважили, що російський гелікоптер можливо був із двигунами від українського виробника.
Днями на Херсонському напрямку матросу одного з підрозділів одеської бригади морської піхоти вдалося знищити з кулемета російський бойовий вертоліт К-52 “Алігатор”.
Раніше британські розвідники навели дані про втрати РФ серед вертольотів Ка-52. Зазначається, що з моменту вторгнення було зафіксовано щонайменше 23 підтверджені втрати російських ударних вертольотів Ка-52 “Алігатор”.
Це понад 25% чинного парку російських ВПС, який налічує 90 Ка-52, й майже половину загальних втрат російських вертольотів в Україні.
Водночас у розвідці вважають, що російські ударні гелікоптери особливо постраждали від українських переносних зенітно-ракетних комплексів.
Російське командування, ймовірно, все частіше вдається до виконання високоризикованих бойових вертолітних місій як одного з небагатьох доступних варіантів забезпечення безпосередньої підтримки військ у бою.
Довідка. Ка-52 — російський бойовий вертоліт, командирська машина армійської авіації, здійснює розвідку місцевості, цілевказівки і координацію дій групи бойових вертольотів. Машина здатна вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою.
Ця новітня одиниця російської бойової авіації, яка випускається з 2008 року, має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, протитанковий ракетний комплекс, авіабомби та іншу зброю.
Вартість Ка-52 становить понад 16 мільйонів доларів США.
- Нещодавно завершена російська часткова мобілізація резервістів переконливо свідчить про те, що президент РФ Володимир Путін має намір продовжувати воювати до 2023 року, а не розраховувати на те, щоб забезпечити певне припинення вогню чи ескалацію на своїх умовах.
- Війна в Україні велася переважно з повітря, за допомогою артилерії, ракет і безпілотників. І протягом кількох місяців РФ мала перевагу, скеровуючи боєприпаси на українські міста та військові об’єкти з позицій, які були далеко поза досяжністю української зброї. Проте протягом минулих місяців ситуація на лінії фронту на півдні України змінилася. Маючи потужну західну зброю та безпілотники, Україна тепер має артилерійську перевагу, констатують командири та військові аналітики.
- Проаналізувавши фото та відео, розслідувачі GeoConfirmed дійшли висновку, що російські кораблі були атаковані від 6 до 8 морськими безпілотниками, котрі пошкодили щонайменше три судна.
- В історії бувають моменти, коли цілі армії раптово припиняють воювати, хоча вони рівнозначні або навіть чисельно переважають своїх противників.