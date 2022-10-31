Ввечері на Херсонщині зенітники ЗСУ за три хвилини знищили два ударні вертольоти російських окупантів Ка-52 "Алігатор".

Про це повідомляє Повітряне командування “Південь”.

Так, з 18:45 по 18:48, в Бериславському районі Херсонщини, підрозділом зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування “Південь” збито два російських ударних вертольотів Ка-52.

24 жовтня українські сили оборони збили третій російський гелікоптер Ка-52 за день. Тоді зауважили, що російський гелікоптер можливо був із двигунами від українського виробника.

Днями на Херсонському напрямку матросу одного з підрозділів одеської бригади морської піхоти вдалося знищити з кулемета російський бойовий вертоліт К-52 “Алігатор”.

Раніше британські розвідники навели дані про втрати РФ серед вертольотів Ка-52. Зазначається, що з моменту вторгнення було зафіксовано щонайменше 23 підтверджені втрати російських ударних вертольотів Ка-52 “Алігатор”.

Це понад 25% чинного парку російських ВПС, який налічує 90 Ка-52, й майже половину загальних втрат російських вертольотів в Україні.

Водночас у розвідці вважають, що російські ударні гелікоптери особливо постраждали від українських переносних зенітно-ракетних комплексів.

Російське командування, ймовірно, все частіше вдається до виконання високоризикованих бойових вертолітних місій як одного з небагатьох доступних варіантів забезпечення безпосередньої підтримки військ у бою.

Довідка. Ка-52 — російський бойовий вертоліт, командирська машина армійської авіації, здійснює розвідку місцевості, цілевказівки і координацію дій групи бойових вертольотів. Машина здатна вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою.

Ця новітня одиниця російської бойової авіації, яка випускається з 2008 року, має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, протитанковий ракетний комплекс, авіабомби та іншу зброю.

Вартість Ка-52 становить понад 16 мільйонів доларів США.