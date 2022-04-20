Про це інформує американський канал CNN.
“Немає слів, щоб пояснити, що я відчуваю не як президент Європейської ради, а як батько, як людина. Це звірства. Це воєнні злочини. Це має бути покаране. Це буде покарано. Вони повинні платити за те, що вони зробили, там і в багатьох інших містах та інших місцях України”, – наголосив Мішель на пресконференції в Києві.
Шарль Мішель повідомив, що напередодні він відвідав місто Бородянка, де після відступу російських військ з Київської області виявили масові поховання цивільних жителів.
Він зауважив, що Європейський Союз вболіває за перемогу України проти РФ і зробить все можливе, щоб показати свою підтримку та використає усі можливі інструменти для цього.
За його словами, Європейський Союз тісно співпрацює з такими міжнародними організаціями, як Міжнародний валютний фонд (МВФ) і Світовий банк, щоб забезпечити можливість України отримати кошти, необхідні для оплати короткострокових, середньострокових і довгострокових соціальних витрат. Та зауважив на необхідності цієї співпраці для якнайшвидшого початку відбудови країни.
Раніше Міністерство фінансів України оцінило, що для підтримки функціонування економіки країни знадобиться $5 мільярдів на місяць.
- Нагадаємо, у МЗС України та в ЄС підтримали заклик генсекретаря ООН Антоніу Гутерріша запровадити режим “тиші” на час Страсного тижня Великодня. Зокрема з 21 по 24 квітня відкрити гуманітарні коридори.
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Україна має виграти у війні проти РФ. І закликав країни G7 надати кошти для закупівлі необхідної зброї.
- Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що планує скерувати до України більше артилерії для протистояння російському нападу. Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, своєю чергою, зробив аналогічну заяву.