Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що "немає слів", аби пояснити свої відчуття після візиту в Україну, додавши, що РФ "потрібно покарати" за воєнні злочини.

Про це інформує американський канал CNN.

“Немає слів, щоб пояснити, що я відчуваю не як президент Європейської ради, а як батько, як людина. Це звірства. Це воєнні злочини. Це має бути покаране. Це буде покарано. Вони повинні платити за те, що вони зробили, там і в багатьох інших містах та інших місцях України”, – наголосив Мішель на пресконференції в Києві.

Шарль Мішель повідомив, що напередодні він відвідав місто Бородянка, де після відступу російських військ з Київської області виявили масові поховання цивільних жителів.

Він зауважив, що Європейський Союз вболіває за перемогу України проти РФ і зробить все можливе, щоб показати свою підтримку та використає усі можливі інструменти для цього.

За його словами, Європейський Союз тісно співпрацює з такими міжнародними організаціями, як Міжнародний валютний фонд (МВФ) і Світовий банк, щоб забезпечити можливість України отримати кошти, необхідні для оплати короткострокових, середньострокових і довгострокових соціальних витрат. Та зауважив на необхідності цієї співпраці для якнайшвидшого початку відбудови країни.

Раніше Міністерство фінансів України оцінило, що для підтримки функціонування економіки країни знадобиться $5 мільярдів на місяць.