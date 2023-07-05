Джерело: віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров

“Війна дронів: мінус 75 одиниць російської техніки за тиждень. Ударні підрозділи, які забезпечує “Армія дронів”, продовжують демонструвати топові результати”, – йдеться в повідомленні.

Фото: Федоров

Як розповів Федоров, упродовж 26 червня – 3 липня завдяки технологіям було знищено 9 ворожих танків, 27 бойових броньованих машин, 4 САУ, 4 гармати, 2 РСЗВ тощо.