Джерело: віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров
“Війна дронів: мінус 75 одиниць російської техніки за тиждень. Ударні підрозділи, які забезпечує “Армія дронів”, продовжують демонструвати топові результати”, – йдеться в повідомленні.
Як розповів Федоров, упродовж 26 червня – 3 липня завдяки технологіям було знищено 9 ворожих танків, 27 бойових броньованих машин, 4 САУ, 4 гармати, 2 РСЗВ тощо.
- У межах проєкту “Армія дронів” ще 10 тисяч українських пілотів безпілотних літальних апаратів пройдуть професійну підготовку.
- 500 FPV-дронів “Пегас” від української блокчейн-компанії Everstake посилили “Армію дронів”.
- Проєкт “Армія дронів”, ініційований Міністерством цифрової трансформації України та фандрейзинговою платформою United24, передав на фронт 300 безпілотників Mavic 3Т.