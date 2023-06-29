За 47-ий тиждень роботи "зернового коридору" з 19 по 25 червня 2023 року через морські порти Одеської області було експортовано 358,3 тис. т агропромислової продукції, що на 18% менше відвантажень цим каналом тиждень тому.

Джерело: пресслужба Українського клубу аграрного бізнесу

Як зазначається, кількість кораблів, що були завантажені за 47-ий тиждень, становила 6 одиниць, що на 3 одиниці менше попереднього тижня. Ці судна завантажені, але вони ще не пройшли необхідну інспекцію для продовження руху далі до клієнтів та очікують її.

Наступного тижня очікуються показники на такому ж низькому рівні, тому що за минулий тиждень інспекцію на вхід пройшло лише 6 суден, пояснили в клубі.

За даними УКАБ, найбільше протягом 47-го тижня роботи “зернового коридору” було експортовано: кукурудзи (частка у загальній структурі експорту – 68%) та пшениці (32%). Українська продукція була відправлена в країни: Європи (Іспанія та Нідерланди), Азії (Китай та Індонезія) та Африки (Єгипет).

Усього з початку роботи “зернового коридору” з 1 серпня 2022 року по 25 червня 2023 року Україна експортувала 32,4 млн т продукції АПК.

Варто додати, що можливий вихід Росії із “зернової угоди” матиме негативні наслідки для українського експорту; в Нацбанку попереджають про ймовірність посилення тиску на гривню.