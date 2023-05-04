За 39-ий тиждень роботи "зернового коридору" з 24 по 30 квітня 2023 року через морські порти Одеської області було експортовано 450,3 тис. т агропромислової продукції, що на 31% менше, ніж за попередній тиждень.

Про це повідомляє пресслужба Українського клубу аграрного бізнесу.

З 24 по 30 квітня 2023 року у портах Одещини було завантажено 11 кораблів, що на 4 одиниці менше, ніж за попередній тиждень.

Наголошено, що робота “зернового коридору” продовжує залишатися низькоефективною через блокування інспекції суден російською стороною. Інспекція суден проходить не кожного дня, інколи російська сторона не підтверджує жодного судна з переліку узгоджених з ООН та Туреччиною.

“Для здійснення Україною повноцінного експорту вирощеної продукції необхідна або нормальна робота російської сторони, або відновлення вільного судноплавства”, – йдеться в повідомленні.

Найбільше протягом 39 тижня роботи “зернового коридору” було експортовано: пшениці (52%), кукурудзи (43%) та олії соняшникової (4%). Українська продукція попрямувала в країни Європи (Іспанію та Нідерланди), Азії (Китай та Туреччину) та Африки (Кенію, Єгипет, Ефіопію та інші).

Всього з початку роботи “зернового коридору” з 1 серпня 2022 року по 30 квітня 2023 року вдалося експортувати 29,3 млн т продукції АПК.

Додамо, у випадку, якщо 5 травня Україні та Росії не вдасться досягнути домовленостей щодо “чорноморської угоди”, “зерновий коридор” може припинити своє існування через два тижні.

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар повідомив, що у п’ятницю, 5 травня, заступники міністрів оборони України, Туреччини та Росії зустрінуться у Стамбулі для переговорів про подовження термінів “зернової ініціативи”.

У випадку невдалого результату переговорів, відвантаження зерна можуть зупинити вже 18 травня.

Раніше повідомлялося, що переговори щодо угоди за посередництва ООН, яка дозволить продовжити безпечний експорт українського зерна через Чорне море, заплановано на 3 травня. У перемовинах планували взяти участь усі сторони.

Нагадаємо, що 23 квітня заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що РФ може вийти із “зернової угоди” у разі, якщо група G7 запровадить майже повну заборону експорту до країни.

Варто відзначити, що через дії Російської Федерації “зернова угода”, яка передбачає експорт українського зерна через Чорне море, перебуває в “критичній ситуації”.