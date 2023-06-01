Через морські порти Одеської області було експортовано на 78% більше відвантажень, ніж тиждень тому. Було вивезено на продаж 210,5 тисячі тонн агропромислової продукції.

Джерело: асоціація “Український клуб аграрного бізнесу“.

“Приріст є, однак це мінімальні відвантаження в порівнянні з потенціалом цього каналу експорту”, – повідомили в УКАБ.

Вже триває 43 тиждень “зернового коридору”. Нині найбільші обсяги експорт становили кукурудза (91% експорту за цей період) та ячмінь (9%). Товари попрямували в Китай, Іспанію та Єгипет.

За тиждень роботи з портів було відвантажено лише 4 судна, як і тиждень тому. Водночас інспекцію на вхід пройшло 15 суден.

“Із такими показниками експортувати надлишки продукції, що знаходяться на території України, до початку надходження нового врожаю буде надзвичайно складно. Російська сторона продовжує гальмувати роботу цього каналу експорту”, – йдеться в повідомленні.

З початку роботи “зернового коридору” з 1 серпня 2022 року по 28 травня 2023 року вдалося експортувати 30,5 млн тонн продукції.