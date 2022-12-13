За тиждень з 5 по 11 грудня енергетики ДТЕК повернули світло 77 тисячам родин, що лишилися без електропостачання через обстріли у Донецькій та Дніпропетровській областях.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

За минулий тиждень з 5 по 11 грудня енергетики відновили роботу електромереж, що були пошкоджені внаслідок обстрілів РФ. Відтак, для 77 тисяч родин у 80 населених пунктах Донецької та Дніпропетровської областей відновлено електропостачання. У компанії зазначили, що більшість цих населених пунктів регулярно страждає через російські обстріли, тому енергетикам доводиться регулярно повертати в них світло.

Через 8 масованих атак РФ на енергетичну інфраструктуру в Україні продовжують діяти відключення електропостачання. ДТЕК Київські електромережі з 9 грудня запровадив оновлені графіки стабілізаційних відключень з урахуванням поточної складної ситуації в енергосистемі після останніх масованих обстрілів. Графіки які були складені раніше зараз не діють. Ознайомитися з оновленим розкладом подачі світла можна на сайті компанії.

“Оператори систем розподілу “ДТЕК Мережі” вже працюють над оновленням графіків у Київській, Дніпропетровській та Одеській областях”, – підсумували в компанії.

Зазначимо, що за даними Міністерства енергетики України, 13 грудня о 1:09, після поновлювального ремонту, до електромережі було під’єднано ще один (дев’ятий) енергоблок-тисячник (потужністю 1000 МВт) Енергоатома, який було виведено з робочого ладу 23 листопада внаслідок масованих ракетних обстрілів з боку РФ.

“Це черговий крок до стабільності енергосистеми. Всі 9 енергоблоків вітчизняних атомних електростанцій, які знаходяться на підконтрольній Україні території, працюють для забезпечення потреб населення та економіки країни”, – заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.