У період з 27 жовтня по 2 листопада Міністерство оборони України прийняло на облік 54,1 тис. одиниць зимової форми.

Про це повідомив речник Міністерства оборони України полковник Олександр Мотузяник.

Крім того, за тиждень передано: 45,2 тис. штанів зимових, 134,9 тис. шапок зимових, 41,9 тис. курток костюма утеплювача (фліска), 98,3 тис. комплектів білизни натільної демісезонної та зимової, а також 35,2 тис. пар зимового взуття.

За словами Олександра Мотузяника, щодо засобів індивідуального бронезахисту — сформовано і утримується резерв у близько 200 тис. бронежилетів і понад 100 тис. шоломів. При цьому відбувається постійний рух — видавання новим підрозділам, видавання на заміну тощо.

“По зимовій формі. Думаю, ви самі бачите, що ця тема поступово зникає з порядку денного. Це свідчення того, що левова частка військовослужбовців формою забезпечені. Якщо є якісь нюанси — вони логістичного характеру і поступово вирішуються. Міноборони буде тримати це питання на щоденному контролі до тих пір, поки не почнеться системне поповнення резервів зимової форми”, – пояснив речник Міністерства оборони України полковник Олександр Мотузяник.

Зазначимо, що Велика Британія надасть 195 тисяч предметів спорядження для українських військових. Військова амуніція призначена для захисників, які пройшли навчання на території Сполученого Королівства. На кожного захисника передбачено надання 40 предметів. Спорядження охоплює зимовий і захисний комплекти, а також аптечку першої допомоги.

Цієї осени у Великій Британії мають пройти навчання 10 тисяч українських військових. Метою тренувань є зміцнення стійкості української оборони та сприяння розбудові Збройних сил. Крім того, наступного року планують навчити ще 19 тисяч захисників.