Про це йдеться у повідомленні пресслужби МОЗ України.
У відомстві зазначили, що за період з 2 по 8 грудня в Україні офіційно підтвердили 4 286 нових випадків COVID-19.
Ушпиталити довелося 2 711 інфікованих, а кількість пацієнтів, які одужали минулого тижня – 5 930.
Серед інфікованих 463 дітей та 107 медичних працівників.
Померло внаслідок COVID-19 56 осіб.
Загалом з початку пандемії в Україні:
- захворіло – 5 350 380 осіб;
- одужало – 5 222 854 осіб;
- летальних випадків – 110 694;
- проведено тестувань (методом ПЛР та експрес) – 33 227 038.
Від початку вакцинальної кампанії, щеплення отримали 34 806 307 осіб.
З них дві дози отримали 15 393 919 осіб, першу бустерну дозу – 2 936 710 осіб, другу бустерну дозу – 176 679 осіб, а додаткову дозу – 35 307 осіб.
- Близько 90% відсотків населення світу зараз має певну форму імунітету до коронавірусу COVID-19, проте є ймовірність появи нового штаму вірусу.