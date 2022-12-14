За даними Міністерства охорони здоров'я в Україні за минулий тиждень (з 2 по 8 грудня) було зафіксовано понад 4 тисячі випадків захворювання на COVID-19. Половину інфікованих госпіталізовано.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби МОЗ України.

У відомстві зазначили, що за період з 2 по 8 грудня в Україні офіційно підтвердили 4 286 нових випадків COVID-19.

Ушпиталити довелося 2 711 інфікованих, а кількість пацієнтів, які одужали минулого тижня – 5 930.

Серед інфікованих 463 дітей та 107 медичних працівників.

Померло внаслідок COVID-19 56 осіб.

Загалом з початку пандемії в Україні:

захворіло – 5 350 380 осіб;

одужало – 5 222 854 осіб;

летальних випадків – 110 694;

проведено тестувань (методом ПЛР та експрес) – 33 227 038.

Від початку вакцинальної кампанії, щеплення отримали 34 806 307 осіб.

З них дві дози отримали 15 393 919 осіб, першу бустерну дозу – 2 936 710 осіб, другу бустерну дозу – 176 679 осіб, а додаткову дозу – 35 307 осіб.