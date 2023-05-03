За тиждень в Україні зафіксовано майже 8,9 тисячі випадків COVID-19

Упродовж тижня медичні працівники здійснили понад 110,5 тисячі досліджень із виявлення захворювання. До медичних закладів госпіталізували 2735 осіб.

Водночас люди продовжують помирати внаслідок ускладнень COVID-19: 82 таких випадки зафіксовано минулого тижня. Більшість померлих – особи віком 60+. Саме вони мають найвищий ризик розвитку постковідних ускладнень.

Як повідомляється, зараз рівень вакцинації недостатній для формування колективного імунітету проти COVID–19. Принаймні одну дозу вакцини з початку вакцинальної кампанії отримали понад 16,3 мільйона українців. Майже 15,5 мільйона осіб в Україні отримали дві дози вакцини. Станом на 23 квітня понад 12,3 мільйона осіб не отримали першої бустерної дози, тобто не мають повноцінного захисту.

Додамо, що смертність від COVID-19 у Сполучених Штатах наразі є найнижчою, починаючи з березня 2020 року. Про це свідчать дані Центру з контролю та профілактики захворювань.

На думку експертів, ризик зараження COVID-19 зараз низький, тому весна 2023 року має інакший вигляд, аніж у попередні роки. Причина, чому цієї весни все інакше, полягає в тому, що за останні півтора року не було нових штамів. З’явилися різновиди Омікрону, які мають певні властивості захисту від імунітету, але вакцини все ще ефективні проти них.

Попри хороші новини, експерти все ж вживають деяких запобіжних заходів. Близько 100 тисяч американців все ще заражаються COVID-19 щотижня, і понад 150 помирають від нього щодня.