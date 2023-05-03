За тиждень в Україні зафіксовано майже 8,9 тисячі випадків COVID-19

Про це інформує пресслужба МОЗ.
Упродовж тижня медичні працівники здійснили понад 110,5 тисячі досліджень із виявлення захворювання. До медичних закладів госпіталізували 2735 осіб.
Водночас люди продовжують помирати внаслідок ускладнень COVID-19: 82 таких випадки зафіксовано минулого тижня. Більшість померлих – особи віком 60+. Саме вони мають найвищий ризик розвитку постковідних ускладнень.
Як повідомляється, зараз рівень вакцинації недостатній для формування колективного імунітету проти COVID–19. Принаймні одну дозу вакцини з початку вакцинальної кампанії отримали понад 16,3 мільйона українців. Майже 15,5 мільйона осіб в Україні отримали дві дози вакцини. Станом на 23 квітня понад 12,3 мільйона осіб не отримали першої бустерної дози, тобто не мають повноцінного захисту.
Додамо, що смертність від COVID-19 у Сполучених Штатах наразі є найнижчою, починаючи з березня 2020 року. Про це свідчать дані Центру з контролю та профілактики захворювань.
На думку експертів, ризик зараження COVID-19 зараз низький, тому весна 2023 року має інакший вигляд, аніж у попередні роки. Причина, чому цієї весни все інакше, полягає в тому, що за останні півтора року не було нових штамів. З’явилися різновиди Омікрону, які мають певні властивості захисту від імунітету, але вакцини все ще ефективні проти них.
Попри хороші новини, експерти все ж вживають деяких запобіжних заходів. Близько 100 тисяч американців все ще заражаються COVID-19 щотижня, і понад 150 помирають від нього щодня.
- Китай заперечив припущення Всесвітньої організації охорони здоров’я про те, що Пекін приховує дані про походження COVID-19.
- Раніше представниця Всесвітньої організації охорони здоров’я Марія ван Керкхове закликала Китай оприлюднити всі дані, пов’язані з походженням пандемії COVID-19.
- Пандемія COVID-19 та суворі карантинні обмеження негативно вплинули на розвиток економіки Гонконгу. Потенційно це місто і водночас спеціальний адміністративний район Китаю втратило 27 мільярдів доларів за останні три роки.