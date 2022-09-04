Віцепрем'єрка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук розповіла, що участь у "референдумах" окупантів є порушенням Кримінального кодексу України та карається ув'язненням до 12 років з конфіскацією майна.

Про це вона розповіла в етері загальнонаціонального телемарафону.

Ірина Верещук нагадала, що будь-яка участь у псевдореферендумах окупантів є злочином.

“Референдуми, як би вони їх не називали, – це все елементи злочину, який вчиняє Росія щодо нашої держави. У них зараз етап закритої фази з відкритою датою. Ми чудово це розуміємо і бачимо. Немає і не буде ніяких “референдумів” на нашій українській землі”, – сказала Верещук.

Вона нагадала, що за участь у подібних незаконних заходах передбачена кримінальна відповідальність.

“Тому все це фарс і цирк. Але для наших громадян, які братимуть у цьому участь, це насправді стаття Кримінального кодексу”, — зауважила віцепрем’єр-міністерка.

Віцепрем’єр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій закликала евакуюватися з окупованих територій усіх громадян України, хто може це зробити. Якщо такої можливості не буде – просто ігнорувати будь-які псевдореферендуми від окупантів.

“А якщо так склалося, що люди змушені залишитися на непідконтрольних територіях, – не брати участі у жодних “референдумах”, — порадила Верещук.

Інакше, за участь у псевдореферендумі, спонуканні до цього або будь-яких інших проявів колаборантства можна отримати до 12 років в’язниці з конфіскацією майна.