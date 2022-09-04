Про це вона розповіла в етері загальнонаціонального телемарафону.
Ірина Верещук нагадала, що будь-яка участь у псевдореферендумах окупантів є злочином.
“Референдуми, як би вони їх не називали, – це все елементи злочину, який вчиняє Росія щодо нашої держави. У них зараз етап закритої фази з відкритою датою. Ми чудово це розуміємо і бачимо. Немає і не буде ніяких “референдумів” на нашій українській землі”, – сказала Верещук.
Вона нагадала, що за участь у подібних незаконних заходах передбачена кримінальна відповідальність.
“Тому все це фарс і цирк. Але для наших громадян, які братимуть у цьому участь, це насправді стаття Кримінального кодексу”, — зауважила віцепрем’єр-міністерка.
Віцепрем’єр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій закликала евакуюватися з окупованих територій усіх громадян України, хто може це зробити. Якщо такої можливості не буде – просто ігнорувати будь-які псевдореферендуми від окупантів.
“А якщо так склалося, що люди змушені залишитися на непідконтрольних територіях, – не брати участі у жодних “референдумах”, — порадила Верещук.
Інакше, за участь у псевдореферендумі, спонуканні до цього або будь-яких інших проявів колаборантства можна отримати до 12 років в’язниці з конфіскацією майна.
- Попри повідомлення про те, що росіяни фактично завершили підготовку до “референдумів” на тимчасово окупованих територіях України, аналітики Інституту вивчення війни сумніваються, що провести “голосування” вдасться до 11 вересня, як сподіваються у Кремлі.
- Призначений російськими окупантами “заступник голови військово-цивільної адміністрації” Кирило Стремоусов заявив, що “референдум” про приєднання Херсонщини до Росії доведеться відкласти.
- У тимчасово окупованому Мелітополі сили спротиву підірвали штаб російської окупаційної влади, де готувався так званий “референдум”.