Про це повідомив президент Естонії Алар Каріс в інтерв’ю естонському виданню ERR.

Так, відповідаючи на питання про те, чи готовий він особисто зустрітись із російським президентом, А. Каріс зазначив, що не бачить необхідності перемовин такого формату.

“Звичайно, якщо надійде запрошення, потрібно буде на нього відреагувати. Проте, я вважаю розумним, що зустріч із Путіним має проходити за участі країн НАТО та країн Європи разом, – зазначив президент Естонії.

За його словами, телефонні перемовини американського президента Джо Байдена з Путіним стривожили багатьох лідерів країн.

“Відчуття було схоже на те, що нас оминають. Через це вже пізніше відбулись телефонні розмови країн Східної Європи із президентом США”, – резюмував А.Каріс.