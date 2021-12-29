Перемовини з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним потрібно проводити лише за участю Сполучених Штатів та країн НАТО.

Про це повідомив президент Естонії Алар Каріс в інтерв’ю естонському виданню ERR.

Так, відповідаючи на питання про те, чи готовий він особисто зустрітись із російським президентом, А. Каріс зазначив, що не бачить необхідності перемовин такого формату.

“Звичайно, якщо надійде запрошення, потрібно буде на нього відреагувати. Проте, я вважаю розумним, що зустріч із Путіним має проходити за участі країн НАТО та країн Європи разом, – зазначив президент Естонії.

За його словами, телефонні перемовини американського президента Джо Байдена з Путіним стривожили багатьох лідерів країн.