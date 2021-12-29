Про це повідомив президент Естонії Алар Каріс в інтерв’ю естонському виданню ERR.
Так, відповідаючи на питання про те, чи готовий він особисто зустрітись із російським президентом, А. Каріс зазначив, що не бачить необхідності перемовин такого формату.
“Звичайно, якщо надійде запрошення, потрібно буде на нього відреагувати. Проте, я вважаю розумним, що зустріч із Путіним має проходити за участі країн НАТО та країн Європи разом, – зазначив президент Естонії.
За його словами, телефонні перемовини американського президента Джо Байдена з Путіним стривожили багатьох лідерів країн.
“Відчуття було схоже на те, що нас оминають. Через це вже пізніше відбулись телефонні розмови країн Східної Європи із президентом США”, – резюмував А.Каріс.
- Нагадаємо, раніше стало відомо, що Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг скликає засідання, на яке запрошують Росію. Ця зустріч може відбутись вперше за два з половиною роки.
- Також влада Німеччини готова до будь-яких моделей діалогу з Москвою стосовно ситуації в Україні. Проте, найрезультативнішим там вважають “нормандський формат”.
- Очільники міністерств оборони Німеччини та Литви виступили із заявою, що Росії не можна давати можливість організовувати поділ Європи на “сфери впливу” чи вказувати партнерам НАТО, як їм будувати свою політику.
- Як повідомлялось раніше, Росія готується до потенційного вторгнення в Україну. США поділилися з європейськими союзниками розвідувальними даними, включно з картами, які показують нарощування російських військ і артилерії для підготовки до швидкого широкомасштабного прориву в Україну з кількох місць.
- При цьому президент РФ Володимир Путін на пресконференції у Москві заявив, що у разі просування НАТО на схід Росія дасть жорстку відповідь, не виключено, що і з повномасштабним вторгненням в Україну.
- Пізніше у Білому домі назвали дату переговорів між США та Росією, щодо контролю над озброєннями та ситуації на кордоні України. Зустріч заплановано на 10 січня 2022 року.