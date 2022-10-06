Про це йдеться у дописі президента у Facebook.
Глава держави висловив подяку Сполученим Штатам Америки за потужну підтримку нашої країни у протистоянні збройній агресії РФ та окремо подякував Саманті Пауер за її роботу.
Під зустрічі співрозмовники обговорили деталі конкретних програм, розроблених із метою розбудови в нашій державі безпечного простору. Поспілкувалися про важливість реалізації Плану швидкого відновлення України.
Зеленський подякував за виділення Агентством $55 млн для підготовки інфраструктури теплопостачання України до зими під час протидії російській агресії.
“Для нас украй важливо мати такого союзника, як США, який є справжнім лідером із консолідації міжнародної підтримки України”, – наголосив він.
У межах зустрічі президент України вручив Саманті Пауер орден княгині Ольги I ступеня, яким її було відзначено за “вагомий внесок у розбудову міждержавної співпраці та послідовну й важливу підтримку нашої держави”.
- 8 вересня президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Державним секретарем США Ентоні Блінкеном, під час якої вручив орден Ярослава Мудрого ІІ ступеня. Блінкена відзначили за “значні особисті заслуги у зміцненні міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету й територіальної цілісності України”.
- Раніше Володимир Зеленський провів зустріч з міністром закордонних справ Королівства Данія Єппе Кофодом. Він подякував Данії за підтримку та вручив міністру орден “За заслуги” І ступеня.
- 4 жовтня міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги на загальну суму у $625 млн для задоволення критичних потреб України у сфері безпеки та оборони. До пакета увійшли зокрема чотири системи залпового вогню HIMARS, артилерійські снаряди, гаубиці, бронетранспортери та інше обладнання.