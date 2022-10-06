Про це йдеться у дописі президента у Facebook.

Глава держави висловив подяку Сполученим Штатам Америки за потужну підтримку нашої країни у протистоянні збройній агресії РФ та окремо подякував Саманті Пауер за її роботу.

Під зустрічі співрозмовники обговорили деталі конкретних програм, розроблених із метою розбудови в нашій державі безпечного простору. Поспілкувалися про важливість реалізації Плану швидкого відновлення України.

Зеленський подякував за виділення Агентством $55 млн для підготовки інфраструктури теплопостачання України до зими під час протидії російській агресії.
“Для нас украй важливо мати такого союзника, як США, який є справжнім лідером із консолідації міжнародної підтримки України”, – наголосив він.
У межах зустрічі президент України вручив Саманті Пауер орден княгині Ольги I ступеня, яким її було відзначено за “вагомий внесок у розбудову міждержавної співпраці та послідовну й важливу підтримку нашої держави”.