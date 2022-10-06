Президент України Володимир Зеленський зустрівся з адміністраторкою Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Самантою Пауер. У межах зустрічі глава української держави відзначив роль Пауер у розбудові міжнародної співпраці.

Про це йдеться у дописі президента у Facebook.

Глава держави висловив подяку Сполученим Штатам Америки за потужну підтримку нашої країни у протистоянні збройній агресії РФ та окремо подякував Саманті Пауер за її роботу.

Під зустрічі співрозмовники обговорили деталі конкретних програм, розроблених із метою розбудови в нашій державі безпечного простору. Поспілкувалися про важливість реалізації Плану швидкого відновлення України.