За вечір росіяни випустили 11 ракет на схід України

Про це повідомляє пресслужба Повітряного командування “Схід”.
Так, підрозділами повітряного командування “Схід” збито 7 крилатих ракет на Дніпропетровщині. З них 5 – Х-101, 2 – Калібр. Ще дві ракети знищено підрозділами Повітряних Сил на Полтавщині.
Надвечір 11 вересня у Кременчуцькому районі, що на Полтавщині, під час повітряної тривоги було чутно вибухи. Спрацювали українські сили ППО.
11 вересня з декількох областей України почали надходити повідомлення про відсутність або перебої з електропостачанням. Так, про відсутність світла заявили жителі Полтавської, Харківської, Сумської та Дніпропетровської областей. Частина об’єктів критичної інфраструктури постраждала внаслідок російських обстрілів.
- Триває двохсота доба протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. В Херсонській області окупанти відійшли зі своїх позицій в деяких населених пунктах. У зв’язку з великими втратами у живій силі російські загарбники вигнали всіх місцевих жителів з Центральної міської лікарні у Новій Каховці та використовують її виключно для своїх військових.
- На Харківщині українські сили прорвали російські позиції до 70 км вглиб. Російські війська не ведуть контрольованого відходу і спішно тікають із південного сходу Харківської області.
- 11 вересня 2001 року у США стався один з найтрагічніших в історії країни та світу терактів. Президент Володимир Зеленський заявив, що сьогодні Україна вшановує пам’ять загиблих, хоча сама вже 200 днів поспіль зазнає ракетних ударів від російських військових.
- Льотчики РФ, які запускали ракети по території України, мають намір переховуватися від міжнародного правосуддя у Північній Америці. Іншими словами вони обговорюють можливість повторення досвіду нацистів після Другої світової війни.