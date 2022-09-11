За вечір росіяни випустили 11 ракет на схід України

Про це повідомляє пресслужба Повітряного командування “Схід”.

Так, підрозділами повітряного командування “Схід” збито 7 крилатих ракет на Дніпропетровщині. З них 5 – Х-101, 2 – Калібр. Ще дві ракети знищено підрозділами Повітряних Сил на Полтавщині.

Надвечір 11 вересня у Кременчуцькому районі, що на Полтавщині, під час повітряної тривоги було чутно вибухи. Спрацювали українські сили ППО.

11 вересня з декількох областей України почали надходити повідомлення про відсутність або перебої з електропостачанням. Так, про відсутність світла заявили жителі Полтавської, Харківської, Сумської та Дніпропетровської областей. Частина об’єктів критичної інфраструктури постраждала внаслідок російських обстрілів.