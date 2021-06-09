Новозеландське місто Окленд (Auckland) визнано кращим містом для життя.

Про це повідомляє журнал The Economist.

В цьому році Окленд у Новій Зеландії піднявся на вершину рейтингу завдяки успішному підходу до стримування пандемії COVID-19.

Це місто отримало високі бали за низкою показників, серед яких освіта, культура і навколишнє середовище.

Японські міста Осака і Токіо в рейтингу посіли друге і четверте місця відповідно.

На третьому місці знаходиться австралійське місто Аделаїда, в якому діє заборона на міжнародні поїздки.

Ще три австралійських міста – Перт, Мельбурн і Брісбен – входять до першої десятки, Сідней знаходиться на 11-му місці.

Швейцарські міста Цюріх і Женева також зберегли свої місця в першій десятці, незважаючи на те, що деякі соціальні обмеження, пов’язані з пандемією, все ще діють.

Рейтинги європейських міст знижуються на тлі “росту” міст США.

Наприклад, Відень, столиця Австрії, займала перше місце протягом 2018-2020 рр., але зараз опустилася на 12-е місце.

Університети

Більшість університетів Нової Зеландії знизили свої позиції в останньому рейтингу університетів світу.

Оклендський університет – єдиний університет Нової Зеландії серед 100 найкращих у світі, незважаючи на те, що він опустився на чотири позиції до 85.

Рейтинги Оклендского технологічного університету, Університету Мессі, Університету Вікторії і Університету Отаго також знизилися. Протилежною тенденцією є Університет Лінкольна, який піднявся на 15 місце до 372, Університет Кентербері піднявся на 12 позицій до 258 і Університет Вайкато піднявся на два місця до 373.

Всього експерти Economist Intelligence Unit оцінюють 140 міст. Останнє місце в рейтингу знову посіла столиця Сирії – Дамаск. На щабель вище розташувався нігерійський Лагос.