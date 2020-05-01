Про це поінформували в прес-службі Національної поліції України.

Так, 30 квітня виконком Черкаської міськради дозволив: роботу перукарень; салонів краси; об’єктів спортивної інфраструктури; літніх майданчиків закладів ресторанного господарства; магазинів з продажу непродовольчих товарів, електротоварів, меблів, книжкової продукції; ринків і ярмарків з продажу сільськогосподарської продукції та квітів; міських парків і скверів та розташованих на їх території атракціонів.

Незважаючи на те, що рішення виконкому суперечить постанові Кабінету Міністрів (про продовження карантину до 11 травня), місцева влада відмовилася його скасовувати.

“Таким чином керівництво міськради ігнорує вимоги Уряду України і свідомо в період пандемії наражає на небезпеку громадян та жителів області. І це при тому, що в Черкаській області зафіксовано 296 випадків захворювання на коронавірус (6 – за добу), з них 112 – у Черкасах, дев’ять осіб померли (1 – за добу)”, – наголосили в поліції.

1 травня Черкаський відділ поліції вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням). Максимальна санкція статті – від 5 до 8 років позбавлення волі.

У НПУ відзначили, що в Черкасах поліцейські будуть проводити превентивну роботу серед малого та середнього бізнесу, а в разі ігнорування заборони – притягувати їх до адміністративної відповідальності.

Раніше сьогодні міністр охорони здоров’я Максим Степанов також заявив, що рішенням міської ради Черкас про дострокове пом’якшення з 1 травня карантинних обмежень буде дана оцінка правоохоронними органами.

“Те, що вчора відбулося в Черкасах, я мають на увазі рішення міськради відкрити магазини, аж до торгових центрів, до терас в установах громадського харчування, може нівелювати всю роботу (із боротьби з розповсюдженням коронавірусу, – ред.), яка була проведена протягом 1,5 місяців. Це може призвести до катастрофічних наслідків. Діям міської влади буде дана відповідна оцінка, в тому числі і правоохоронних органами”, – повідомив він.

Степанов вважає, що рішення Черкаської міськради “ставить під загрозу життя і здоров’я людей, які просто повірили і можуть піти (у відкриті заклади, – ред.) і заразитися”.

Варто зазначити, що Степанов давав сьогодні брифінг саме із Черкас.