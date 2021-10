Про це повідомили у Нобелівському комітеті.

Половину премії розділили Сюкуро Манабе та Клаус Хассельманн. Вчені досліджувани фізичне моделювання клімату Землі, кількісну оцінку мінливості й надійне прогнозування глобального потепління.

Другу половину премії отримав Джорджіо Парізі за відкриття взаємодії безладу і флуктуацій у фізичних системах від атомних до планетарних масштабів.

“Відкриття, відзначені цього року, демонструють, що наші знання про клімат спираються на міцну наукову основу, засновану на аналізі спостережень. Всі лауреати цього року зробили свій вклад у глибше розуміння властивостей і еволюції складних фізичних систем”, – прокоментував очільник Нобелівського комітету з фізики Торс Ханс Ханссон.

