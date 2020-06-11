За три роки дії безвізового режиму українці оформили більше 10 мільйонів біометричних паспортів для виїзду за кордон.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ в Telegram.

“За три роки безвізу підрозділи Міграційної служби оформили понад 11,5 млн паспортів громадянина України для виїзду за кордон. Загалом, з часу введення в Україні біометричних закордонних паспортів, оформлено 15 млн таких документів”, – сказано в повідомленні.

Відзначається, що за час введення в країні карантину через епідемію коронавірусу, кількість оформлених закордонних паспортів зменшилась, оскільки адміністративні послуги надавалися Державною міграційною службою тільки у виняткових випадках.

Водночас після послаблення карантинних обмежень кількість українців, охочих оформити закордонний паспорт, знову зростає.