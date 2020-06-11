Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ в Telegram.
“За три роки безвізу підрозділи Міграційної служби оформили понад 11,5 млн паспортів громадянина України для виїзду за кордон. Загалом, з часу введення в Україні біометричних закордонних паспортів, оформлено 15 млн таких документів”, – сказано в повідомленні.
Відзначається, що за час введення в країні карантину через епідемію коронавірусу, кількість оформлених закордонних паспортів зменшилась, оскільки адміністративні послуги надавалися Державною міграційною службою тільки у виняткових випадках.
Водночас після послаблення карантинних обмежень кількість українців, охочих оформити закордонний паспорт, знову зростає.
- Сьогодні, 11 червня, виповнюється три роки з моменту вступу в силу безвізового режиму для України.