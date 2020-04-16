У Торгово-промисловій палаті розповіли, що за час карантину кількість безробітних в Україні збільшилася вже більш ніж на мільйон.

Про це повідомляється в релізі ТПП, наявному в розпорядженні #Букв.

“Кількість безробітних в Україні за перші два тижні карантину зросла на 500-700 тисяч, за наступні два тижні – в квітні – ще на 500-600 тисяч чоловік, і становить близько 2,5-2,8 млн. Чоловік. Всього за час карантину роботу втратили 1,0-1,3 млн. осіб”, – йдеться в релізі.

Водночас підкреслюється, що показник не враховує людей, які повернулися з заробіток із закордону після початку пандемії.

“За оцінками Торгово-промислової палати України, рівень безробіття сьогодні складає 13,7-15,4%. Це найвищий показник за останні 15 років”, – сказав президент ТПП Геннадій Чижиков.

Уточнюється, що в першу чергу втратили роботу люди, які були зайняті в сферах, діяльність яких була припинена через карантин. В цілому в призупинених галузях було зайнято близько 4 мільйонів українців. Також втратили роботу люди, які не змогли добиратися на робоче місце після зупинки повідомлення.

“0,9 млрд. грн. підтримки отримали підприємці та малий бізнес, які зупинили роботу на час карантину, вони зазнали найбільших збитків. Орієнтовні втрати тільки двох секторів – салонів краси і пасажирських перевезень – складають близько 1,5 млрд. грн. за півтора місяці карантину”, – сказано в релізі.