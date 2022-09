Про це повідомив у Twitter голова відділу міжнародних справ прикордонної служби Матті Піткянійтті.

У неділю 8314 росіян в’їхали до Фінляндії через фінсько-російський сухопутний кордон — це вдвічі більше, ніж тижнем раніше.

Загалом ж за минулі вихідні прибуло 16 886 росіян, утім, як зазначив Піткянійтті, “багато з них були транзитом до інших країн”.

Situation 26.9.2022 at 09.00 Finnish time

Yesterday 8 314 Russians entered Finland via Finnish Russian land border. Double the number than week before. During Saturday and Sunday total of 16 886 Russians arrived. Many in transit to other countries.

Sunday 5 068 Russians exited.

— Matti Pitkäniitty (@MPitkaniitty) September 26, 2022