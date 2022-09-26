Фінська прикордонна служба повідомила, що кількість росіян, котрі в’їхали до Фінляндії через її сухопутний кордон з РФ у неділю, вдвічі перевищила показники попередньої неділі.

Про це повідомив у Twitter голова відділу міжнародних справ прикордонної служби Матті Піткянійтті.

У неділю 8314 росіян в’їхали до Фінляндії через фінсько-російський сухопутний кордон — це вдвічі більше, ніж тижнем раніше.

Загалом ж за минулі вихідні прибуло 16 886 росіян, утім, як зазначив Піткянійтті, “багато з них були транзитом до інших країн”.

Situation 26.9.2022 at 09.00 Finnish time

Yesterday 8 314 Russians entered Finland via Finnish Russian land border. Double the number than week before. During Saturday and Sunday total of 16 886 Russians arrived. Many in transit to other countries.

Sunday 5 068 Russians exited. — Matti Pitkäniitty (@MPitkaniitty) September 26, 2022

Після оголошення Кремлем “часткової мобілізації”, в РФ відбулися загальнонаціональні протести та спостерігається масовий відтік російських громадян із країни.

Своєю чергою, міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен заявив, що країна уважно стежить за ситуацією, нагадали у CNN.

Фінляндія та РФ мають спільний сухопутний кордон, який тягнеться уздовж 1340 кілометрів (приблизно 830 миль), і є кілька доступних пунктів пропуску.

22 вересня уряд Фінляндії заявив, що розглядає можливість заборонити більшості росіянам в’їзд до країни, оскільки рух через кордон з боку східного сусіда “посилився” після наказу президента РФ Володимира Путіна про часткову військову мобілізацію.