Про це повідомив у Twitter голова відділу міжнародних справ прикордонної служби Матті Піткянійтті.

У неділю 8314 росіян в’їхали до Фінляндії через фінсько-російський сухопутний кордон — це вдвічі більше, ніж тижнем раніше.

Загалом ж за минулі вихідні прибуло 16 886 росіян, утім, як зазначив Піткянійтті, “багато з них були транзитом до інших країн”.

Після оголошення Кремлем “часткової мобілізації”, в РФ відбулися загальнонаціональні протести та спостерігається масовий відтік російських громадян із країни.

Своєю чергою, міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен заявив, що країна уважно стежить за ситуацією, нагадали у CNN.

Фінляндія та РФ мають спільний сухопутний кордон, який тягнеться уздовж 1340 кілометрів (приблизно 830 миль), і є кілька доступних пунктів пропуску.

22 вересня уряд Фінляндії заявив, що розглядає можливість заборонити більшості росіянам в’їзд до країни, оскільки рух через кордон з боку східного сусіда “посилився” після наказу президента РФ Володимира Путіна про часткову військову мобілізацію.