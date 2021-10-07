У 2021 році Нобелівську премію з літератури отримав танзанійський письменник Абдулразак Гурна.

Про це повідомили у Нобелівському комітеті.

Премію Гурна отримав “за його безкомпромісне та співчутливе занурення у наслідки колоніалізму і долю біженців у прірві між культурами та континентами”.

Як зазначили у Нобелівському комітеті, вражає прихильність письменника до істини й відраза до спрощення. У його романах розвінчуються стереотипи та розкривається культурно різноманітна Східна Африка.

“У літературному всесвіті Гурни все змінюється – спогади, імена, особистості. Нескінченне дослідження, що виникає з інтелектуальної пристрасті, присутнє у всіх його книжках, і рівному мірою помітне як зараз у “Загробному житті” (2020 року), так і тоді, коли він почав писати як 21-річний біженець”, – йдеться у повідомленні.

Гурна особливу увагу приділяє долі біженців, їхній ідентичності та самооцінці. Персонажі його романів опиняються в проміжку між культурами й континентами, між колишнім життям і майбутнім.

BREAKING NEWS:

The 2021 #NobelPrize in Literature is awarded to the novelist Abdulrazak Gurnah “for his uncompromising and compassionate penetration of the effects of colonialism and the fate of the refugee in the gulf between cultures and continents.” pic.twitter.com/zw2LBQSJ4j — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2021

Що відомо про Абдулразака Гурну?

Абдулразак Гурна народився у 1948 році на острові Занзібар у Танзанії. У кінці 1960-х він прибув до Англії як біженець. До виходу на пенсію Гурна був професором англійської та постколоніальної літератури в Кентському університеті.

Він почав писати у 21 рік. У творчому доробку письменника десять романів та низка оповідань. Тема біженців проходить через всю його творчість.

Додамо, що торік лауреаткою Нобелівської премії з літератури стала американська поетеса Луїза Глюк – за “безпомилковий поетичний голос”.