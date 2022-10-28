Про це повідомили заступник генерального директора кримськотатарського телеканалу ATR Айдер Муждабаєв та Гульсум Халілова у коментарі “Українській правді“.
Муждабаєв на своїй сторінці у Facebook написав, що за запитом спецслужб РФ у Стамбулі було затримано Гульсум Халілову – українську кримськотатарську журналістку, ведучу телеканалу ATR.
“Ганьба правоохоронним органам Турецької Республіки. Вимагаємо негайно звільнити нашу колегу!”, – написав він закликавши допомогти президента України Володимира Зеленського, Офіс президента, Верховну Раду України та очільника МЗС України Дмитра Кулебу.
Сама Халілова у коментарі “УП” підтвердила своє затримання у Туреччині.
За словами журналістки, її 17 годин протримали за запитом Росії й нібито через заборону на в’їзд.
На даний час вирішується питання щодо заборони Халіловій в’їзду до Туреччини.
- За даними російських ЗМІ, у тимчасово окупованому Криму арештували 5-х осіб, яких підозрюють у причетності до вибуху на Кримському мосту.