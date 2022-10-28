У Туреччині затримали українську кримськотатарську журналістку Гульсум Халілову. Як повідомили на телеканалі ATR, це відбулось за запитом російських спецслужб.

Про це повідомили заступник генерального директора кримськотатарського телеканалу ATR Айдер Муждабаєв та Гульсум Халілова у коментарі “Українській правді“.

Муждабаєв на своїй сторінці у Facebook написав, що за запитом спецслужб РФ у Стамбулі було затримано Гульсум Халілову – українську кримськотатарську журналістку, ведучу телеканалу ATR.

“Ганьба правоохоронним органам Турецької Республіки. Вимагаємо негайно звільнити нашу колегу!”, – написав він закликавши допомогти президента України Володимира Зеленського, Офіс президента, Верховну Раду України та очільника МЗС України Дмитра Кулебу.

Сама Халілова у коментарі “УП” підтвердила своє затримання у Туреччині.

За словами журналістки, її 17 годин протримали за запитом Росії й нібито через заборону на в’їзд.

На даний час вирішується питання щодо заборони Халіловій в’їзду до Туреччини.