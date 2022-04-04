Іспанськими правоохоронними органами за запитом США заарештовано яхту, що належить російському мільярдеру Віктору Вексельбергу, наближеному до Володимира Путіна.. Йдеться про 78-метрову яхту Tango вартістю $120 мільйонів.

Про це інформує американський телеканал CNN.

Віктор Вексельберг очолює московську Renova Group – конгломерат з активами у телекомунікаціях, металургійній, нафтовій, енергетичній, гірничодобувній, хімічній, будівельній та інших галузях.

Мільярдер має тісні зв’язки з Путіним, і його справа знаменує собою перше захоплення нещодавно сформованої американської оперативної групи під назвою KleptoCapture, яка займається боротьбою з порушниками санкцій у відповідь на вторгнення РФ в Україну.

“Арешт розкішної яхти демонструє нашу рішучість притягнути до відповідальності тих, хто підтримує необґрунтоване вторгнення Володимира Путіна в іншу суверенну державу”, – зазначив прокурор США Метью М. Грейвс.

За даними міністерства юстиції, суперяхту вилучено на підставі імовірних порушень законів про шахрайство з банками США, відмивання грошей та санкції. У межах розслідування порушень санкцій громадянами РФ було заморожено ще 625 000 доларів, розподілених у дев’яти різних банках.

Довідка. Яхта Tango ходить під прапором Островів Кука і належить компанії, зареєстрованій на Британських Віргінських островах, керованої різними товариствами в Панамі, заявили в Іспанії, “наслідуючи складну фінансову та соціальну мережу, щоб приховати своє справжнє право власності”. Її вартість – близько $120 мільйонів.