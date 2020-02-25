У першому турі президентських виборів в Україні за Володимира Зеленського готові проголосувати 44,2 % громадян, котрі визначилися з вибором. П'ятого президента Петра Порошенка підтримали б 11,6 % опитаних.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Так, респондентів запитали, за якого кандидата вони б проголосували, якби вибори проходили в лютому 2020 року. Рейтинги кандидатів порівнювалися з результатами першого туру президентських виборів 2019 року.

Згідно з опитуванням КМІС, найбільшу підтримку серед населення зараз має Володимир Зеленський, за якого готові голосувати 44,2 % серед тих, хто визначився зі своїм вибором (+14 % в порівнянні з 2019 роком).

Друге місце за електоральними симпатіями займає Юрій Бойко – 13,1 % (у порівнянні з 2019 роком рейтинг виріс на 1,4 %). На третій позиції – Петро Порошенко з 11,6 % підтримки (в порівнянні з 2019 роком рейтинг знизився на 4,3 %).

За лідера “Батьківщини” Юлію Тимошенко віддали б голоси 6,9 % виборців, котрі визначилися (у порівнянні з 2019 роком рейтинг впав на 6,5 %).

За лідера партії “Сила і честь” Ігоря Смешка проголосували б 4,9 % опитаних, за лідера Радикальної партії Олега Ляшка – 4 %, а за лідера партії “Громадянська позиція” Анатолія Гриценка – 3,3 %.

Всеукраїнське опитування громадської думки проводилося з 8 по 18 лютого 2020 року. Методом особистого інтерв’ю було опитано 2038 респондентів, які проживають у 110 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим). У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, контрольованій українською владою. Статистична похибка вибірки не перевищує 3,3 % для показників близьких до 50 %, 2,8 % – для показників близьких до 25 %, 2,0 % – для показників близьких до 10 %, 1,4 % – для показників близьких до 5 %.