За Зеленського на виборах президента готові проголосувати 40%, за Порошенка – 13,5%, – соцопитування

Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.
Як свідчать результати опитування, 15% українців голосували б за лідера партії “Опозиційна платформа – За життя” Юрія Бойка, 13,5% ˗ за лідера партії “Європейська солідарність”, п’ятого президента Петра Порошенка, 10% ˗ за лідера “Батьківщини” Юлію Тимошенко.
Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 17 лютого 2020 року серед 2018 респондентів по всій Україні, за винятком окупованих Росією територій. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.
- Згідно з даними соціологічного дослідження, проведеного групою “Рейтинг” наприкінці січня, рівень довіри до президента України Володимира Зеленського впав ще на 7%.
- Раніше повідомлялося, що рейтинг довіри до президента України Володимира Зеленського впав на 16 відсотків в порівнянні з жовтнем 2019 року.