За Зеленського на виборах президента готові проголосувати 40%, за Порошенка – 13,5%, – соцопитування

Якби найближчим часом в Україні проходили президентські вибори, то за чинного президента країни Володимира Зеленського готові проголосувати 40% серед тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосувати.

Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.

Як свідчать результати опитування, 15% українців голосували б за лідера партії “Опозиційна платформа – За життя” Юрія Бойка, 13,5% ˗ за лідера партії “Європейська солідарність”, п’ятого президента Петра Порошенка, 10% ˗ за лідера “Батьківщини” Юлію Тимошенко.