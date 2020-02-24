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За Зеленського на виборах президента готові проголосувати 40%, за Порошенка – 13,5%, – соцопитування

Якби найближчим часом в Україні проходили президентські вибори, то за чинного президента країни Володимира Зеленського готові проголосувати 40% серед тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосувати.

Понеділок, 24 лютого 2020, 16:53

Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.

Як свідчать результати опитування, 15% українців голосували б за лідера партії “Опозиційна платформа – За життя” Юрія Бойка, 13,5% ˗ за лідера партії “Європейська солідарність”, п’ятого президента Петра Порошенка, 10% ˗ за лідера “Батьківщини” Юлію Тимошенко.

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 17 лютого 2020 року серед 2018 респондентів по всій Україні, за винятком окупованих Росією територій. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

  • Згідно з даними соціологічного дослідження, проведеного групою “Рейтинг” наприкінці січня, рівень довіри до президента України Володимира Зеленського впав ще на 7%.
  • Раніше повідомлялося, що рейтинг довіри до президента України Володимира Зеленського впав на 16 відсотків в порівнянні з жовтнем 2019 року.
Теги: Володимир Зеленський, Петро Порошенко, рейтинг

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