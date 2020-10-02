Про це повідомив у коментарі журналістам прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Гроші будуть виділені “з резервного фонду”.
“Стратегія держави залишається аналогічною. Сума коштів з резервного фонду держави буде виділена безпосередньо, коли буде можливість порахувати збитки”, – зазначив Шмигаль
Суми виплат постраждалим, за словами голови Уряду, будуть наступними:
• за будинок, що повністю згорів, – 300 тис. гривень;
• сім’ям загиблих унаслідок пожеж – по 200 тис. гривень;
• на капітальний ремонт у частково зруйнованих будинках – по 50 тис. гривень;
• на відшкодування втрат, якщо постраждало господарство – 20 тис. гривень.
Гроші виплатять з розрахунку на одну сім’ю.
За словами Шмигаля, грошові компенсації готова виплачувати й місцева влада зі свого резервного фонду.
Очільник Уряду поінформував, що Держлісагентство має негайно розробити та затвердити стратегію боротьби з лісовими пожежами, оскільки досі такої стратегії в Україні не було.
Шмигаль зазначив, що за фактом пожеж вже відкрито 10 кримінальних проваджень.
(На відео – з 2:20)
Що відомо про пожежі на Луганщині?
30 вересня одразу у трьох районах виникли масштабні пожежі, загорілася суха трава та лісова підстилка. Протягом 30 вересня на території області було зафіксовано 146 пожеж у природних екосистемах (ліквідовано 82 пожежі, триває гасіння 64).
Вогонь у результаті складних погодних умов (вітер з ураганними поривами до 20 м/с, тривалий засушливий період) швидко поширився на значну територію. За оцінками, вогонь охопив близько 9,3 га.
Мешканців Новоайдарського району області було евакуйовано. У зв’язку з необхідністю евакуації жителів селищ, що постраждали від пожеж у Сєвєродонецьку призупинили навчальний процес.
Станом на ранок 1 жовтня повідомлялося, що внаслідок масштабних пожеж у Луганській області загинули 5 осіб.
Згодом стало відомо, що загинули 9 осіб, ще 14 — госпіталізовано.
У штабі Операції Об’єднаних сил заявили, що пожежі виникли в результаті обстрілів російсько-окупаційних військ із застосуванням трасуючих куль.
“Майже тисячу людей евакуйовано з епіцентрів пожеж, що трапились унаслідок зумисних збройних провокацій з боку російсько-окупаційних військ. Учора, 30 вересня, противник, застосувавши трасуючі кулі, здійснив підпал сухої трави на різних ділянках місцевості на Луганщині”, — зазначалося в заяві штабу.
- Увечері 1 жовтня повідомлялося, що в Луганській області триває ліквідація масштабних лісових пожеж: вони загрожували безпеці 31 населеного пункту.
- Станом на вечір 1 жовтня стало відомо, що в результаті пожеж у Луганській області загинули 11 осіб. Ще 17 осіб госпіталізовані.