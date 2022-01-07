Український режисер Євген Лавренчук, заарештований 17 грудня в Італії на прохання Росії, пообіцяв продовжувати боротьбу з "утиском" уряду президента РФ Володимира Путіна. Наразі він перебуває у СІЗО Неаполя.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

39-річний Євген Лавренчук затриманий у Неаполі за міжнародним ордером на арешт, виданим 17 грудня.

Росія домагається його екстрадиції за фінансові злочини, нібито скоєні, коли він був директором Польського театру в Москві. Лавренчук виїхав з Росії в Україну в 2014 році на знак протесту проти анексії Росією Криму.

У апеляційному суді в Неаполі Лавренчук заявив, що його переслідує Росія за публічне висловлення своєї незгоди. Він стверджував, що переслідування призвело до того, що його побили біля Одеського театру опери та балету, де він був режисером, у грудні 2020 року. Він відмовився від екстрадиції, сказавши, що боїться бути “підданим дискримінації”.

Лавренчука тримають у в’язниці Поджореале в Неаполі, де цього тижня його відвідав Франческо Еміліо Борреллі, регіональний радник партії “Європа Верде”.

Я розмовляв з ним близько 15 хвилин під час перевірки в’язниці, яку ми робимо періодично. Він був спокійний і в добрій формі, видався людиною, яка усвідомлює, що живе несправедливо і що врешті-решт буде доведено, що він правий. Він сказав, що налаштований повернутися до своєї країни, щоб боротися з утиском режиму Путіна”, — зазначив Борреллі.

У Facebook створили групу Free Eugene Lavrenchuk, учасники якої називають кримінальну справу проти Лавренчука політичним переслідуванням та закликають не допустити його екстрадиції до РФ. Сторінка із закликом до звільнення Лавренчука привернула понад 1400 підписників, а представники української громади Італії планують протестувати в Мілані в суботу.