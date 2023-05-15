Щоб підтримати звільнених полонених, їхні родини та тих, хто все ще чекає на своїх героїв і героїнь – благодійний фонд “YOUkraine” та громадська організація “Жінки зі сталі” організували благодійний марафон.
Коли? 20 травня
Де? м. Українка Київської області
Долучайтеся до благодійного забігу, що стартує о 12-00 з площі Т. Шевченка.
Біжимо 5 км.
Для участі – заповніть форму та зробіть донат від 300 грн ось тут: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejvKiDwxecegbbd-rikoO953kycRogiXcAz3997c7XdIGXYA/viewform?fbclid=IwAR3EeLAUX0aXetyri3BI_zVGM4kVrTt6TsUaoRMZ3YGLh1wTF1TwfATl75M
Не біжите? Тоді для вас:
- Виставка-продаж ексклюзивних фоторобіт “Очі Азова” з автографами захисників від екскерівника пресслужби полку “Азов” Дмитра Козацького з позивним “Орест”.
- Виставка-продаж розписаних українською художницею Іриною Камінською гільз від САУ та тубусів метального заряду.
- Аукціон з продажу прапору гарнізону “Маріуполь” з автографами бійців.
- Виставка фоторобіт фотохудожниці Катерини Карпенко.
- Ексклюзивні матеріали з особистих архівів захисників та “фронтові лоти”, перелік яких зростає щодня.
Мета – зібрати 200 тис. грн на реабілітаційні заходи для звільнених полонених та їх родин.
Настрій створюватиме музичний супровід від Народної артистки України Марії Бурмаки та Yura Zvonar.
Модератор: волонтер, інструктор напрямку психологічного та ментального здоров’я Саша Марк.
Інформаційний партнер: #Букви
Комунікаційний партнер: UK communications.
Digital-партнер: Web Solutions Factory.
Не маєте можливості долучитися, але хочете допомогти – зробіть посильний внесок.
Разом ми міцніші за сталь!
#FreedomAzovstal #RunForAzovstal #WeRunForAzovstal