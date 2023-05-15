Вони вже рік у російському полоні. Вони пройшли крізь пекло і досі переживають тяжкі випробування. Нагадаймо про них!

Щоб підтримати звільнених полонених, їхні родини та тих, хто все ще чекає на своїх героїв і героїнь – благодійний фонд “YOUkraine” та громадська організація “Жінки зі сталі” організували благодійний марафон.

Коли? 20 травня

Де? м. Українка Київської області

Долучайтеся до благодійного забігу, що стартує о 12-00 з площі Т. Шевченка.

Біжимо 5 км.

Для участі – заповніть форму та зробіть донат від 300 грн ось тут: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejvKiDwxecegbbd-rikoO953kycRogiXcAz3997c7XdIGXYA/viewform?fbclid=IwAR3EeLAUX0aXetyri3BI_zVGM4kVrTt6TsUaoRMZ3YGLh1wTF1TwfATl75M

Не біжите? Тоді для вас:

Виставка-продаж ексклюзивних фоторобіт “Очі Азова” з автографами захисників від екскерівника пресслужби полку “Азов” Дмитра Козацького з позивним “Орест”.

Виставка-продаж розписаних українською художницею Іриною Камінською гільз від САУ та тубусів метального заряду.

Аукціон з продажу прапору гарнізону “Маріуполь” з автографами бійців.

Виставка фоторобіт фотохудожниці Катерини Карпенко.

Ексклюзивні матеріали з особистих архівів захисників та “фронтові лоти”, перелік яких зростає щодня.

Мета – зібрати 200 тис. грн на реабілітаційні заходи для звільнених полонених та їх родин.

Настрій створюватиме музичний супровід від Народної артистки України Марії Бурмаки та Yura Zvonar.

Модератор: волонтер, інструктор напрямку психологічного та ментального здоров’я Саша Марк.

Інформаційний партнер: #Букви

Комунікаційний партнер: UK communications.

Digital-партнер: Web Solutions Factory.

Не маєте можливості долучитися, але хочете допомогти – зробіть посильний внесок.

Разом ми міцніші за сталь!

#FreedomAzovstal #RunForAzovstal #WeRunForAzovstal