Про це йшлося в сьогоднішньому відеозверненні Глави держави.
Так Зеленський закликав усіх, хто відчуває симптоми респіраторних захворювань або контактував з пацієнтам з підтвердженим СOVID-19, звертатися до сімейних лікарів або в “швидку”.
“Захворіти на коронавірус — не соромно. Будь ласка, не бійтеся. І тим більше не думайте, що якось воно само обійдеться. Звертайтеся до лікаря та проходьте тестування”, — заявив президент.
- Раніше Президент Володимир Зеленський закликав українців з розумінням і відповідальністю ставитися до обмежень під час карантину та “не перетворюватися на ображених дітей”.