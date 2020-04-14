Президент України Володимир Зеленський заявив, що хворіти на коронавірус "не соромно" та закликав громадян звертатися по допомогу до лікарів.

Про це йшлося в сьогоднішньому відеозверненні Глави держави.

Так Зеленський закликав усіх, хто відчуває симптоми респіраторних захворювань або контактував з пацієнтам з підтвердженим СOVID-19, звертатися до сімейних лікарів або в “швидку”.

“Захворіти на коронавірус — не соромно. Будь ласка, не бійтеся. І тим більше не думайте, що якось воно само обійдеться. Звертайтеся до лікаря та проходьте тестування”, — заявив президент.