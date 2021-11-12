За 9 місяців 2021 року у Києві найбільше заборгували підриємства промисловості та будівництва.

Про це йдеться у документі Головного управління статистики Києва, який потрапив у розпорядження #Букв.

Сума заборгованості з виплати заробітної плати упродовж січня–вересня 2021 року (у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року) зросла у 2,2 раза, або на 379 млн гривень та на початок жовтня становила 683 млн гривень.

Суттєве збільшення цієї суми спостерігалося на підприємствах промисловості, де заборгованість зросла на 288 млн гривень, з них:

на підприємствах добувної промисловості та розроблення кар’єрів – на 140 млн гривень;

переробної промисловості – на 75,6 млн гривень;

з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 72 млн грн.

На будівництві заборгованість зросла на 42,2 млн гривень, а у сфері професійної, наукової та технічної діяльності – на 39,4 млн гривень.

Найбільші боржники – у Подільському (зростання на 169,5 млн гривень) та Печерському (на 85,5 млн гривень) районах столиці.

Кількість працівників, які вчасно не отримали заробітну плату, станом на 1 жовтня становила 16,2 тис. осіб. Кожному з них не було виплачено в середньому 42 276 грн, що вдвічі перевищує розмір середньої заробітної плати за вересень.

При цьому, розмір середньомісячної заробітної становить 19 811 грн, у порівнянні з відповідним періодом попереднього року збільшився на 20,3%.