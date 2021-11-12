Про це йдеться у документі Головного управління статистики Києва, який потрапив у розпорядження #Букв.
Сума заборгованості з виплати заробітної плати упродовж січня–вересня 2021 року (у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року) зросла у 2,2 раза, або на 379 млн гривень та на початок жовтня становила 683 млн гривень.
Суттєве збільшення цієї суми спостерігалося на підприємствах промисловості, де заборгованість зросла на 288 млн гривень, з них:
- на підприємствах добувної промисловості та розроблення кар’єрів – на 140 млн гривень;
- переробної промисловості – на 75,6 млн гривень;
- з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 72 млн грн.
На будівництві заборгованість зросла на 42,2 млн гривень, а у сфері професійної, наукової та технічної діяльності – на 39,4 млн гривень.
Найбільші боржники – у Подільському (зростання на 169,5 млн гривень) та Печерському (на 85,5 млн гривень) районах столиці.
Кількість працівників, які вчасно не отримали заробітну плату, станом на 1 жовтня становила 16,2 тис. осіб. Кожному з них не було виплачено в середньому 42 276 грн, що вдвічі перевищує розмір середньої заробітної плати за вересень.
При цьому, розмір середньомісячної заробітної становить 19 811 грн, у порівнянні з відповідним періодом попереднього року збільшився на 20,3%.
- Раніше повідомлялося, що станом на 16 вересня 2021 року заборгованість Міністерства оборони з обов’язкових виплат військовослужбовцям сягнула 1,5 млрд гривень.
- Пізніше Президент Володимир Зеленський підписав указ, у якому доручив Кабінету Міністрів невідкладно виплатити українським військовослужбовцям гроші, які уряд заборгував. Проте Зеленський не має повноважень давати такі доручення.
- Також інформувалося, що уряд погасить пенсійний борг перед ВПО.