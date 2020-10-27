Про це повідомляє TVN24.
Обурені жінки з чорними табличками з надписами “Жінка вирішує”, “Легальний аборт”, “Це війна” наблизилися до лідера керівної партії “Право і справедливість” Ярослава Качинського. Однак його захистили однопартійці.
Віцеспікер Ришард Терлецький оголосив перерву у засіданні, закликав депутатів дотримуватися порядку та викликав парламентську охорону.
Охоронці кілька хвилин заспокоювали жінок та захищали Качинського. Після цього політик самостійно залишив засідання Сейму.
Терлецький відсторонив від засідання декількох опозиційних політиків.
- У містах Польщі тривають протести, пов’язані з обмеженням права жінок на аборт. На другий день лише в столиці на вулиці вийшли близько 10 тисяч осіб.
- Напередодні у Києві під будівлею посольства Польщі в Україні пройшла акція протесту, пов’язана із введенням польським урядом заборони на аборти за медичними показаннями.
- Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький відреагував на протести, які почалися в країні після рішення Конституційного суду про посилення заборони на аборт. Моравецький запевнив, що під заборону не потрапляють випадки, коли життя вагітної жінки опиняється під загрозою. За його словами, це рішення стосується тільки “євгенічних причин” аборту.