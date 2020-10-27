У вівторок, 27 жовтня, депутатки заблокували роботу польського парламенту, скандуючи “Це війна”. Причиною цього протесту стала скандальна заборона на проведення абортів через патології плода.

Про це повідомляє TVN24.

Обурені жінки з чорними табличками з надписами “Жінка вирішує”, “Легальний аборт”, “Це війна” наблизилися до лідера керівної партії “Право і справедливість” Ярослава Качинського. Однак його захистили однопартійці.

Віцеспікер Ришард Терлецький оголосив перерву у засіданні, закликав депутатів дотримуватися порядку та викликав парламентську охорону.

Охоронці кілька хвилин заспокоювали жінок та захищали Качинського. Після цього політик самостійно залишив засідання Сейму.

Терлецький відсторонив від засідання декількох опозиційних політиків.