У містах Польщі тривають протести, пов'язані з обмеженням права жінок за аборт. На другий день тільки у столиці на вулиці вийшли близько 10 тисяч осіб.

Про це повідомляють #Букви.

В четвер, 22 жовтня, конституційний суд Польщі ухвалив, що аборт в разі серйозної і незворотної інвалідності плода або його невиліковного захворювання суперечить Конституції країни. Як пише “Польське радіо”, рішення було прийнято більшістю голосів.

Таким чином суд обмежив і без того обмежений перелік випадків, у яких жінки мають змогу зробити аборт. Відтепер аборт у Польщі стане можливим лише у випадках, якщо жінку було зґвалтовано, якщо мав місце інцест, або ж у випадку, якщо вагітність несе загрози для життя жінки.

Як відомо, такі обмеження призвели до появи у країні “абортивного туризму” (жінки виїжджають за кордон для проведення операції) та “абортивного підпілля” (жінки проводять аборти незаконно у неналежних умовах, часто з ризиками для свого здоров’я).

Неодноразові спроби консервативної партії “Право і справедливість”, представником якої є польський президент Анджей Дуда, обмежити правила приведення абортів впродовж останніх років викликали бурхливу реакцію суспільства, через яку політсила була вимушена відмовитись від законодавчих пропозицій.

Законодавці “ПіС” привітали рішення Конституційного трибуналу, але, як пише Reuters, спростували звинувачення опозиції у тому, що мали вплив на рішення суду.

У четвер у містах Польщі, попри погіршення ситуації з коронавірусом (приріст нових випадків COVID-19 на день — понад 13 тисяч) і введення посилених карантинних обмежень, спалахнули масові протести. Мітинги відбулися у Кракові, Лодзі, Щецині та Варшаві.

У польській столиці сотні протестувальників вирушили спершу до штаб-квартири “ПіС”, а потім — до будинку Ярослава Качинського, очільника політсили. Там протестувальників зустріли поліціянти, що оточили будівлю.

Згідно з повідомленням поліції, правоохоронці застосовували перцевий газ, щонайменше 15 осіб було затримано. Це нібито сталося тоді, коли протестувальники почали жбурляти каміння та намагатися прорватися через кордон поліціянтів. Протести тривали до глибокої ночі.

У п’ятницю, 23 жовтня, протести спалахнули з новою силою. Цього разу, за оцінками мерії, у протестах у Варшаві взяли участь близько 10 тисяч осіб. Місцеве ЗМІ TNV повідомляє, що протестувальники одразу попрямували до будинку Качинського. В місті посилено чергують поліціянти, частина вулиць перекрита.